波城重啟校園從低年級開始 餐廳4月1日起開放戶外用餐
麻州最大學區波士頓本周迎接幼兒學前班至三年級學生返校面對面上課；波士頓學童離校349天後，周一重返校園。
波士頓學校2020年3月17日起因疫情而改採遠程上課，如今恢復校園實體教學，從低年級開始逐步開放。市長偉殊(Martin Walsh)說，除了重啟學校，餐廳也將自4月1日起開放戶外用餐，如果天氣允許，可能提前。
偉殊說，去年允許餐飲業者在街道和人行道露台開設座位、簡化許可程序，讓市區街道和小型企業重獲生機。業者去年12月開始就申請戶外用餐服務，截至目前，已收到370多件申請、批准其中150多件。
麻州多數地區依照州長貝克(Charlie Baker)分階段重新開放計畫，本周撤除餐館容量40%上限規定，並可舉辦音樂表演；這是三階段計畫中的第二階，室內表演場所和室內娛樂設施可在一定容量限制下重新開放，其他許多企業也可依50%容量上限運作。
波士頓也緊跟麻州腳步；不過，室內表演和娛樂場所3月22日前仍保持關閉，餐廳也要等到當日才能有現場音樂表演。偉殊補充，波士頓餐廳仍要遵守桌間六呎距離、顧客90分鐘用餐上限等規定，六人同桌的上限也未提高，安全第一。
偉殊說，聖派翠克節即將到來，全市向來有很多慶祝活動，但今年防疫規則仍要切實執行，酒吧保持關閉、私人聚會限制室內10人和室外25人、傳統遊行再次取消。
偉殊說，州長正一步步開放，波士頓也嘗試開放更多企業、解除各種限制，但像聖派翠克節之類的慶祝活動如不提高警覺可能惡化疫情，導致重新關閉。
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