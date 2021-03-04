波城重啟校園從低年級開始 餐廳4月1日起開放戶外用餐

波士頓啟動重返校園，並放寬多項限制。(美聯社)

麻州 最大學區波士頓 本周迎接幼兒學前班至三年級學生返校面對面上課；波士頓學童離校349天後，周一重返校園。

波士頓學校2020年3月17日起因疫情 而改採遠程上課，如今恢復校園實體教學，從低年級開始逐步開放。市長偉殊(Martin Walsh)說，除了重啟學校，餐廳也將自4月1日起開放戶外用餐，如果天氣允許，可能提前。

偉殊說，去年允許餐飲業者在街道和人行道露台開設座位、簡化許可程序，讓市區街道和小型企業重獲生機。業者去年12月開始就申請戶外用餐服務，截至目前，已收到370多件申請、批准其中150多件。

麻州多數地區依照州長貝克(Charlie Baker)分階段重新開放計畫，本周撤除餐館容量40%上限規定，並可舉辦音樂表演；這是三階段計畫中的第二階，室內表演場所和室內娛樂設施可在一定容量限制下重新開放，其他許多企業也可依50%容量上限運作。

波士頓也緊跟麻州腳步；不過，室內表演和娛樂場所3月22日前仍保持關閉，餐廳也要等到當日才能有現場音樂表演。偉殊補充，波士頓餐廳仍要遵守桌間六呎距離、顧客90分鐘用餐上限等規定，六人同桌的上限也未提高，安全第一。

偉殊說，聖派翠克節即將到來，全市向來有很多慶祝活動，但今年防疫規則仍要切實執行，酒吧保持關閉、私人聚會限制室內10人和室外25人、傳統遊行再次取消。

偉殊說，州長正一步步開放，波士頓也嘗試開放更多企業、解除各種限制，但像聖派翠克節之類的慶祝活動如不提高警覺可能惡化疫情，導致重新關閉。