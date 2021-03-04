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波士頓僑界 線上慶祝元宵節

麻州訊
紐英崙中華專業人員協會元宵節活動。(協會提供)
紐英崙中華專業人員協會元宵節活動。(協會提供)

慶祝元宵節並祈願新的一年平安順遂，波士頓地區僑團近日舉辦多場線上慶祝活動，駐波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元，波士頓文教中心主任潘昭榮應邀參加，轉達政府對僑胞鄉親的問候與祝福。

紐英崙中華專業人員協會於26日元宵節當晚舉辦慶祝新春聚會及燈謎活動，邀請慈濟基金會波士頓聯絡處、波士頓台灣人生物科技協會、波克萊台灣商會、新英格蘭成功大學校友會、紐英倫客家鄉親會、波士頓台灣同鄉會、台美菁英協會—波士頓分會、新英格蘭大波士頓台灣商會，及波士頓台灣影展協會等合辦，內容包括武術、馬林巴木琴表演及猜燈謎等精采節目，百餘人與會。紐英崙中華專業人員協會並提供僑委會牛年紙雕小提燈，希望大家在牛年都能「牛」轉乾坤！

紐英倫客家鄉親會介紹客家傳統美食。(鄉親會提供)
紐英倫客家鄉親會介紹客家傳統美食。(鄉親會提供)

紐英倫客家鄉親會於27日舉辦「天穿日」線上活動，邀請台灣國立聯合大學客家研究學院院長林本炫教授主講「客家人的起源及大遷徙的歷史」，簡報新近相關學術研究的成果，強調族群之間相互包容與尊重多元觀點之重要性，參加鄉親踴躍發言交流。鄉親會並以影片介紹客家傳統美食、米食文化及先前所辦理客家美食料理活動成果回顧，讓僑胞鄉親進一步認識客家飲食文化並回味懷念的各種客家美食料理。

紐英倫客家鄉親會。（鄉親會提供）
紐英倫客家鄉親會。（鄉親會提供）
紐英崙中華專業人員協會元宵節活動。(協會提供)
紐英崙中華專業人員協會元宵節活動。(協會提供)
紐英倫客家鄉親會。（鄉親會提供）
紐英倫客家鄉親會。（鄉親會提供）

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