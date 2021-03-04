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麻州教師11日起可優先打新冠疫苗

編譯中心╱綜合報導
麻州將教師列入優先施打群體。(美聯社)
麻州將教師列入優先施打群體。(美聯社)

麻州州長貝克(Charlie Baker)3日宣布學校教職員及日托中心員工11日起可優先接種新冠疫苗，即日起開放預約。

總統拜登本周要求各地藥房3月底前提供教師疫苗，麻州立刻反應，當地CVS藥房也已將教師比照65歲以上或有至少兩種高危病史者，列入現階段優先群體。對於新增加的這40萬名教育工作者，州長指有賴聯邦能充足供應疫苗。

州長希望所有學生4月前能返回校園，首先從小學生開始，但不會直接對學區撥發疫苗，也不會針對教師有特殊配額，只是將優先順序提前，且難比65歲以上或有至少兩種高危病史者優先。主管疫苗站的CIC Health表示，將有特定日期在七處站點提供教師施打，預計需一個月才能完成。

麻州七處大型站點目前優先施打第二劑，上周5萬劑首劑疫苗開放90分鐘便預約完畢。州府3日表示，本周數量更少，因為需要4萬5000劑供第二劑使用。隨著越來越多人接種第一劑，對第二劑的需求也會更高，因此大型站點能提供的首劑預約量正減少。全州170站點本周約施打25萬劑，本月預計收到5萬8000劑新核准的嬌生疫苗，主要分配至醫院、診所。

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