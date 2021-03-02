波士頓優學家長聯盟 控公校新規違憲

波士頓三所明星學校錄取方式改變，被部分家長告上法院。(Getty Images)

波士頓 多族裔家長成立的非營利組織「波士頓優學家長聯盟 」(Boston Parent Coalition of Academic Excellence，BPCAE)，上周五於聯邦法院控告波士頓公校系統，指教育 委員會通過的新規違憲，三所實施入學測驗的特殊學校因疫情暫停一年入學考試，改為20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額，偏袒西語裔、非洲裔學生，傷害亞裔 、白人學生權益，要求法官禁止執行。

多名華人家長在BPCAE擔任重要職位，主席崔賁濤指，並非輕易決定提訴，但身為家長，應為子女爭取公平教育機會，避免族裔成為政府操控工具。

該案暫訂本周三首次開庭，被告為公校教育委員會(Boston School Committee)及總監Brenda Cassellius。被告方暫無評論。波士頓民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)法律主管Oren Sellstrom 表示將代表非洲裔、西語裔及其他受影響族裔學生挑戰該訴訟，指原告聯盟誤解公校系統的政策及憲法，並指聯邦最高法院曾有判例，支持類似波士頓的新措施。

三所特殊學校為：Boston Latin School，Boston Latin Academy，John D. O'Bryant School of Math & Science。三校學生長期以亞裔、白人居多數。去年10月，波士頓教育委員會投票，由於疫情難以監考，暫停入學測驗一年，改採在校成績、州會考、居住地郵遞區號等為錄取條件。

該案原告為14名六年級學生，族裔分別為華裔、印度裔、白人，均已提出入學申請，居地包括華埠、Brighton、Beacon Hill、West Roxbury。波士頓教育平等聯盟(Boston Coalition for Education Equity)成員指，本案原告想維持原狀，許多家庭住在錄取率極高的郵遞區號。麻州亞裔教師協會(Massachusetts Asian American Educators Association)聲明支持新規，指雖不完美，但是今年因疫情的最佳對策。

法庭資料顯示，原告律師之一William Hurd來自維吉尼亞州，曾代表當地家長控告維州明星高中Thomas Jefferson High School for Science and Technology。該校去年也修改入學規定，希望增加非洲裔、西語裔學生比率，法官受理案件，但拒絕以緊急命令喊停新規。舊金山、紐約等地的明星學校，今年也都有類似紛爭。