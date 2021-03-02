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前途未卜 波士頓公校資優班停招1年

編譯中心／綜合報導
波士頓公校資優班暫停招生一年。(Getty Images)
波士頓公校資優班暫停招生一年。(Getty Images)

波士頓公校系統近日宣布四、五、六年級的資優班(Advanced Work Classes)，因疫情加上擔心受教機會不公，下學年將暫停招生一年，目前已在資優班的學生不受影響。由於班級逐漸減少，學區已成立小組討論未來方向，將於5月提出建議。

公校總監Brenda Cassellius表示，過去一年因疫情有許多不公現象，的確需要對策維持機會均等。但資優班的招生暫停，公平性並非主因，而是因疫情難以舉行測驗。

資優班學生課程、作業難度均較高。根據統計，亞裔學生占近七成，但波士頓公校整體有80%學生為西語裔、非洲裔。教育委員Lorna Rivera月前於會議中指此數字難以接受。資優班對所有公校學生開放，但須先在Terra Nova測驗取得高分，接著由學區抽籤決定寄發申請邀請信。去年寄出453封邀請，143名學生申請，116人入學。

Cassellius表示近年班級逐漸減少，僅剩五所學校有資優班。包含華埠的Josiah Quincy 小學，以及南波士頓的James F. Condon School，Allston 的Jackson/Mann K-8，Dorchester的Richard J. Murphy School，West Roxbury的William H. Ohrenberger School。 

資優班 公校 疫情

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