「攝影是小三」 夏耘找到真愛 活出精采退休人生

「北極圈小漁村」獲得2020年美國攝影學會(PSA)國際攝影大賽PSA金獎。(夏耘提供)

個頭嬌小的夏耘，過去常著民族服飾出現在音樂或戲曲舞台，近年更多的是背起巨大長鏡頭相機追光逐影；她笑說，「琵琶是原配，攝影 是小三」。

照片：夏耘提供 影片：世界日報記者唐嘉麗輯製

2017年3月開始手機 攝影、2018年5月學單反相機攝影，自稱四年前對攝影「一竅不通」、「連相機都沒有」，如今夏耘是獲得包括美國攝影協學會(PSA)等多個國際影賽獎項得主，攝影作品六次入選國際影展、擔任多個攝影平台評委和編輯、展品為人收藏。短短的攝影之道豐富精采，滿是驚喜。

在攝影中找到真愛的夏耘。(夏耘提供)

原為美國銀行商業貸款部資深副總裁審批師，夏耘2017年3月在偶然機會看到攝影師林添福所創的「手機攝影一日一圖」，驚訝手機能照出那麼多好照片，引出她躍躍欲試。

第一張投稿和上榜的手機照「夕陽下的哈佛橋」後，夏耘走上攝影之路。(夏耘提供)

入群當天，拿手機在家附近拍照，她的處女作「夕陽下的哈佛橋」有落日橋墩的獨特取景、美麗構圖、光影對比，次日就獲選上榜；大受鼓舞下，她著迷地不停拍攝、投稿，創下九個月間48件作品連續上榜的紀錄；加入波士頓 華人攝影協會跟前輩學習，也參加比賽，2017至2019年有11幅作品、10件組圖入選「平遙國際攝影」，以多次中國和國際攝影比賽佳績申請哈佛大學獎學金，進修攝影藝術研究生課程。

獲得2018年手機攝影命題賽最佳獎的「農場秋日」。(夏耘提供) 獲「視覺中國500x」編輯推薦、視界影賽優秀獎的「日出時分」。(夏耘提供) 新英格蘭秋景。(夏耘提供)

2018年5月開始單反攝影。三年多來攝影水平不斷提高，挪威小漁村的優雅脫俗、加拿大班夫國家公園小屋冬夜亮起的暖燈、義大利托斯卡納的如畫鄉間、非洲原野風光、冰島絢麗極光、緬因浪花拍岸、佛蒙特醉人秋景、澳洲小牛仔和衝浪女，留下許多美麗的印記。去年未因疫情減少拍攝，除了3月初的澳洲行，更多時間就在麻州，發掘和捕捉本地自然風光和野生動物之美，並拿下14個國際影賽獎項。

入選第17屆平遙國際精品集的「比比誰的鼻子大」現為哈佛藝術圖書館收藏。(夏耘提供)

她說，愛上攝影，是想把瞬間留下，定格相遇的每一個動心時刻，不僅實景畫面，也記錄生活與感受。認為攝影與琵琶不但有藝術連繫，從小在坎坷中練就全情投入，「就像當年的琵琶，攝影讓我安靜、專注、忘我」。

因為攝影，夏耘自稱過去的病怏子變得健康又快樂，參賽是與人交流、激勵進步的平台，上榜獲獎是快樂的副產品；手機適合街拍，旅遊攝影則少不了單反；一年2萬多張各種形式類別的作品中，自己偏愛更有故事和情感成份的人文攝影；在波士頓馬拉松比賽終點捕捉人潮散去後堅持到最後的遲來選手、在插滿星條小旗的波士頓公園山丘上，小義工要為陣亡將士盡份心的真誠，「那些時刻真是感動又難忘」。

步入2021，她再度獲得獎學金，將進哈佛延伸學院進修與攝影相關的藝術史和美學；夏耘說，沒有特定目標，攝影只是退休愛好，是自己衷情熱愛、想要不斷進步的追求。