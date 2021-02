第一屆波士頓農曆新年巡遊 華裔老兵領隊熱鬧開鑼

第一屆大波士頓農曆新年滾動巡遊在金門廣場結束。(波士頓同源會提供)

波士頓 同源會(C.A.C.A.Boston)、波士頓美華傳統基金會(CAHF) 和紐英崙中華僑立中文學校(Chung Wah Academy of New England)近日聯合舉辦第一屆大波士頓農曆新年滾動巡遊(Greater Boston Lunar New Year Rolling Parade)。

活動從波士頓華埠牌樓前開始,沿著Surface路穿過華埠街道。巡遊隊伍經過波士頓市政廳、麻州議會大樓、摩頓市政廳和警察 局總部、尚莫維爾市政廳、劍橋市政廳、布魯克萊市政廳和昆市市政廳。

巡遊隊伍還到訪麻省總醫院、波士頓警察局A-1分局、波士頓消防局、塔夫茨醫療中心、波士頓南灣社區衛生中心、波士頓醫療中心、Longwood醫療區、波士頓警察局總部、Allston哈佛街一帶的韓裔聚集商業區、Dorchester越南裔社區中心、昆市華人醫務中心,終點是昆市金門廣場。

擔任活動巡遊大禮官(Parade Marshall)的是來自美國 海軍一級海員Tony Moy。Tony Moy是華裔退伍軍人,因在二戰出色表現,2020年12月9日獲得美國國會授予國會金獎章。他和巡遊隊伍將由麻州州警護送,並有市議員費連等民選官員、亞裔社區和商界領袖加入。

主辦方為感謝急救人員和必要工作人員,特意請來財神爺(由阮鴻燦扮演),為沿途醫院、衛生中心、警察局和消防局送去一大箱福餅和橙子。

摩頓市警局在臉書上發文稱,該市和警局成員很榮幸能夠參與此次巡遊,總部成為其中一站。該局警察局長Kevin Molis、巡警隊長Glenn Cronin和多名警員到場迎接巡遊隊伍駛入摩頓警察局的總部。

主辦方計畫將此活動辦成一年一度的慶祝活動,豐富社區文化,為大波士頓居民帶來新春快樂。