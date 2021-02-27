麻州公校啟動廣泛集合新冠檢測 本周達300校參與

麻州多個公校學區啟動新冠病毒集合檢測。（麻州州長辦公室提供）

今年早些時候，麻州 向所有公立學校開放廣泛的新冠病毒集合檢測 (pool testing)，目前共有952所學校參與計畫，近30萬名學生和數千名教職員每周接受新冠病毒檢測。州長貝克26日訪問Newburyport鎮一所學校時表示，最近幾周在麻州數百所學校啟動的集合檢測項目，將成為讓學生返校學習的關鍵工具。

據波士頓環球報，集合檢測是一種同時檢測多人的方法，將集合在一起的群體作為單一樣本進行檢測；如果這個集合結果呈陽性，則對該組所有個體進行再檢測，以確定哪個人對新冠病毒呈陽性以及誰可能是密切接觸者。如果集合結果為陰性，則該組內的所有人員都被認為是陰性。

據麻州中小學教育廳發言人，之前不到100所學校開始測試，本周末將增至300所學校。預計未來幾天會有更多學區 加入。

麻州州長參觀Newburyport學校，了解新冠集合檢測情況。（麻州州長辦公室提供）

該計畫的檢測費用4月中旬前由州政府承擔，預計費用在4000萬至6000萬元之間。各學區可選擇在4月中旬以後自費費用繼續做集合檢測。

州府本周宣布，希望在4月開始讓學生分階段返校，回到每周五天到校上課。教師工會幾個月來一直懇求州領導對學生和教職員進行頻繁測試，以確定無症狀的新冠病毒攜帶者。

貝克說，麻州在尋找一種相對簡單的方式讓學校實施每周一次的新冠篩查計畫。麻州集合測試計畫「是幾個月前作為全國第一個示範項目推出的。」

麻州學校因疫情關閉即將滿周年，貝克說，過去一年，學生經歷了孤立和學習上的損失，學區必須想辦法讓孩子回到學校。

他說，「在過去的12個月裡，對孩子、家庭、老師和學校來說，不但要克服疫情帶來的種種困難，而且想辦法讓孩子們參與、成長和學習非常具有挑戰性。」