詐騙猖狂！麻州失業金被盜領7億 小心信息被盜

麻州 失業援助署(DUA)25日公布最新數據顯示，涉盜領失業保險 金的數額已經近7億元，這些騙局利用竊取個人信息提交了數千份假申請。

根據最新數據，從2020年4月到2021年1月，失業援助署向欺詐性索賠發放了2.19億元，另有4.68億元支付給被列為 「潛在欺詐 」者。DUA聲明說，其中有2.52億元被追回。

據WCVB電視台，DUA官員說，麻州已經拒絕大約88.8萬份失業保險和疫情失業援助的申請。在這些被拒絕的申請中，有6.8萬人正在等待上訴，另有15.6萬人因個別居民的舉報而被認定為欺詐。

DUA官員在一份聲明中寫道，正如之前宣布的那樣，犯罪企業利用早先商業數據泄露所竊取的個人信息，試圖通過麻州的失業系統提出大量非法的失業金 申請。

DUA提醒，居民可能會發現自己的信息被用於欺詐性索賠的一種方式是，如果收到來自DUA寄到家的稅務文件1099-G。如收到1099-G表，但從來沒有申請過失業金，需要提交一份報告給DUA進行更正。查詢詳情可上網www.mass.gov/info-details/report-unemployment-benefits-fraud。

此外，DUA還警告一個釣魚詐騙，當前有居民收到短信，其中包括一個鏈接，要求受害者提供失業系統的用戶名和密碼。DUA提醒任何收到這條短信的人都不要回復。

查詢詳情可洽DUA客戶服務部877-626-6800。