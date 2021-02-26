疫期購屋熱 麻州西部房價也大漲

麻州西部先鋒谷一處新開發的社區。(記者唐嘉麗／攝影)

正在找工作的TY黃說，自己像許多人一樣，把眼光移向住房和生活成本較低的麻州 西部，但比對收支費用後發覺西部住屋不如想像中便宜，算上較低的工資給付，她說，「想因為省錢而搬到麻州西部的想法根本行不通」，

但是，拜疫情 之賜，麻州房價 正創歷史新高；房價相對低廉的麻州西部地產正在這一波熱潮中水漲船高。

據先鋒谷(Pioneer Valley)房地產經紀人協會最新數據，麻州西部先鋒谷地區2020年12月的房屋庫存減少57％，在該區購屋者的市場競爭非常激烈。

幾位房產經紀人說，房市上待售的房屋不多，兩周前一個新上市的房屋，一出場就有20個人搶購，在市場僅只一天就售出。市場競價激烈，現在買家以超出賣價1萬至3萬元的價格搶購房子；當地裝修公司、承包商都忙著翻修準備上市和成交以後的房屋。

據報告，比較去年1月372戶和今年同期399戶的先鋒谷單家庭房屋銷量，增長率7.3％，中位數價格從21.95萬升至25.75萬，增長17.3％。

在漢普郡(Hampton County)，2021年的271戶比2020年的261戶，銷售量增長3.8%，單家庭房價中位數從20.5萬元升至24萬元，漲幅17.1%。

罕布什爾郡(Hampshire County)，去年1月銷量78戶、今年80戶，成長2.6%；價格從26.75萬元漲至33.6萬元，上升25.6%。

傅蘭克林郡(Franklin County)，去年成交36戶，今年48戶，銷售量增漲33.3%，成交中位價由20萬升至26.8萬，上漲34.4%。