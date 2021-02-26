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哈佛招生歧視亞裔案 原告申請最高院受理

記者劉晨懿之／波士頓報導

控告哈佛大學招生歧視亞裔的「學生公平入學」組織(SFFA)24日向聯邦最高法院提出申請，要求審查下級法院維持哈佛大學種族意識錄取做法的裁決。

至少四名最高法院大法官同意，才能受理此案。SFFA主席布盧姆（Edward J. Blum）說，他希望最高院受理此案，並站在哈佛的對立面。

他說，經過六年半的訴訟，數百名因種族而被哈佛不公平、不合法地拒絕的亞裔學生可能很快看到最高院受理此案。希望最高法院終結束大學錄取中對種族的考慮。

哈佛大學發聲明說，哈佛本科生院仍然致力創造多元化學生群體，致力擴大機會和創造多元化社區，這對履行哈佛培養教育參與型公民和領導者的使命至關重要。如果最高法院受理此案，哈佛有信心大法官們會站在學校這邊。

SFFA於2014年首次在麻州地方法院對哈佛提告，哈佛分別在2019年9月、2020年11月贏得初審及第一巡回法院的上訴。

司法部早前撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，法律專家普遍認為司法部也將撤銷對SFFA告哈佛大學招生歧視亞裔生訴訟的支持。司法部從2017年開始對哈佛包含種族意識的招生程序進行調查，2019年仍在進行，其後未公布新進展。

早前有法律專家估預最高院不會授理此案。但目前最高院有占多數的六名保守派法官，是上訴的最好時機。法律學者認為，如果最高院決定受理此案，即是有足夠人數的大法官願意推翻平權行動發出強烈信號。

高院 亞裔 哈佛大學

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