疫苗預約網站又出包！等候時間竟達5萬分鐘

麻州疫苗仍然嚴重供不應求，預約接種時間的網站頻頻出包。(美聯社)

備受詬病的麻州疫苗 預約網站(Vaxfinder.mass.gov)上周當機後，新增「電子等待室(waiting room)」功能來幫助管理流量，但因24日麻州大型疫苗接種點上線5萬個新疫苗接種預約導致該網站經歷短時間歇性中斷。預約者發現，等待室網頁有時會顯示出瘋狂波動的等待時間，從幾分鐘到數千分鐘，甚至有網友曬出超過5萬分鐘的等待時間。

據WCVB，州府官員說，麻州疫苗供不應求，大型疫苗接種點上線的5萬個預約名額在發布後90分鐘內 「幾乎滿員」。他們敦促民眾下周再試，並說可能需要在幾周內多次嘗試才能得到一個空位。

推特用戶曬出麻州疫苗預約網站等候室顯示超過5萬分鐘的等待時間。(截圖自推特)

這5萬個名額來自包括波士頓 的Reggie Lewis中心、芬威公園球場和吉列體育場。以及位於達特茅斯、Danvers、Natick和春田市的麻州大型疫苗注射點。州政府官員每周四發出新預約名額。

州長貝克25日在聽證會上說，州府與網站供應商合作，提高了服務器容量，並增加「數字等待室」，幫助管理沈重的用戶負荷，防止崩潰。

等待室網頁會提醒預約者正在排隊預約這家供應商所服務的多個地點；如果首選地點已滿，將能夠搜索不同地點。

貝克說，這相當於創建一條排隊隊伍，預約者根據所排隊的位置移動到網站上，等待室的設計基本上是為了保持網站的運行和運營，並確保預約者有個平穩和不間斷的體驗。

管理部門宣布，包括CVS和Walgreens在內的藥店下周預計也將開放注射超過2萬劑疫苗。