我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

疫苗預約網站又出包！等候時間竟達5萬分鐘

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州疫苗仍然嚴重供不應求，預約接種時間的網站頻頻出包。(美聯社)
麻州疫苗仍然嚴重供不應求，預約接種時間的網站頻頻出包。(美聯社)

備受詬病的麻州疫苗預約網站(Vaxfinder.mass.gov)上周當機後，新增「電子等待室(waiting room)」功能來幫助管理流量，但因24日麻州大型疫苗接種點上線5萬個新疫苗接種預約導致該網站經歷短時間歇性中斷。預約者發現，等待室網頁有時會顯示出瘋狂波動的等待時間，從幾分鐘到數千分鐘，甚至有網友曬出超過5萬分鐘的等待時間。

據WCVB，州府官員說，麻州疫苗供不應求，大型疫苗接種點上線的5萬個預約名額在發布後90分鐘內 「幾乎滿員」。他們敦促民眾下周再試，並說可能需要在幾周內多次嘗試才能得到一個空位。

推特用戶曬出麻州疫苗預約網站等候室顯示超過5萬分鐘的等待時間。(截圖自推特)
推特用戶曬出麻州疫苗預約網站等候室顯示超過5萬分鐘的等待時間。(截圖自推特)

這5萬個名額來自包括波士頓的Reggie Lewis中心、芬威公園球場和吉列體育場。以及位於達特茅斯、Danvers、Natick和春田市的麻州大型疫苗注射點。州政府官員每周四發出新預約名額。

州長貝克25日在聽證會上說，州府與網站供應商合作，提高了服務器容量，並增加「數字等待室」，幫助管理沈重的用戶負荷，防止崩潰。

等待室網頁會提醒預約者正在排隊預約這家供應商所服務的多個地點；如果首選地點已滿，將能夠搜索不同地點。

貝克說，這相當於創建一條排隊隊伍，預約者根據所排隊的位置移動到網站上，等待室的設計基本上是為了保持網站的運行和運營，並確保預約者有個平穩和不間斷的體驗。

管理部門宣布，包括CVS和Walgreens在內的藥店下周預計也將開放注射超過2萬劑疫苗。

疫苗 麻州 波士頓

上一則

全美最多 蒙郡公校引進逾300輛電動校車

下一則

新州眾議會教委會提案：所有教師須學教網課

延伸閱讀

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 
麻州3.1商業限制再鬆綁 不限制餐館顧客容量

麻州3.1商業限制再鬆綁 不限制餐館顧客容量
麻州13家醫院、2大醫療系統重獲疫苗 將擴大接種

麻州13家醫院、2大醫療系統重獲疫苗 將擴大接種
麻州疫苗分發受批評 州長貝克支持率仍高

麻州疫苗分發受批評 州長貝克支持率仍高
不滿疫苗發放問題多 州議會擬邀州長聽證

不滿疫苗發放問題多 州議會擬邀州長聽證
康縣地檢長貝克頓去年婚禮派對 被疑違反防疫令

康縣地檢長貝克頓去年婚禮派對 被疑違反防疫令

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登

回應出軌指控？吉兒首談前夫：沒離婚就不會遇見拜登