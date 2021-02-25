打疫苗、防疫意識提升…疫情暫緩和5大原因

BWH傳染病科臨床主任薩克斯發文講述疫情緩和的五種可能原因。(截圖自薩克斯推特) https://twitter.com/PaulSaxMD/status/1363570658182107142

布萊根婦女醫院(BWH) 傳染病科臨床主任薩克斯(Paul Sax)22日在「新英格蘭醫學雜誌」期刊觀察網站的專欄中闡述，有五個因素可能是麻州和全國新冠病毒疫情減弱的背後原因，目前還不清楚是哪個因素或組合造成的。

他對波士頓環球報說，必須要承認，還不真正知道原因；不願意看到的是，是病例數下降後放鬆警惕，結果病毒又湧現。

薩克斯在專欄中寫道，第一個原因是新冠病毒可能是季節性的。各種病毒性疾病通過社區與季節同步，尤其是在學校開學或天氣變冷的時候。

第二個原因或是群體免疫力 可能正在發揮功效。雖然疾病控制和預防中心表示，美國 已經有近2800萬個紀錄在案的新冠病毒病例，但估計，每4.6個新冠感染者中只有一個得以報告；這可能使半數美國民眾已對感染有一定程度的自然免疫力。

人們的行為則是第三個因素。他說，公衛官員對室內聚會發出嚴重警告的冬季假日季節已經過去。那些最願聽從建議，或者因為工作或生活環境而無法聽從避疫建議的人可能已經感染病毒。其他人眼見冬天的激增，可能已經加強警惕，等著接種疫苗 。

第四個原因是疫苗接種正在世界各地進行，數據顯示，疫苗不僅減少疾病，還能減少傳播的可能性。 正在加緊接種疫苗還沒有普及到足以單獨解釋病例下降的原因，但疫苗 「可能是有貢獻的」。

最後一個因素是病毒本身。薩克斯提出病毒 有「隨著時間推移，毒性越來越小 」的可能性。也許一些病毒變種「為獲得傳播能力，也會導致不那麽嚴重的疾病」。不過，據研究，英國變種可能導致更嚴重的疾病。

薩克斯寫道，最有可能的解釋，是上述所有解釋，或不同比例組合，在不同地區發揮不同作用，還有一些人們目前沒有想到的原因。他說，「這是個迷人的問題，希望我們能找到答案。對於這種疾病，保持謙遜真的很重要。」