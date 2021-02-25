聯航闢波士頓-倫敦每日直飛航線

聯航宣布2021年增開波士頓直飛倫敦的每日航線。(取自聯航推特)

聯合航空公司(United Airline)上周五宣布今年將增闢從波士頓羅根機場 至倫敦 機場的每日直飛航線。

聯航尚未公布新航線何時啟動，但指出聯航將使用波音767-300ER飛機，每晚10時自羅根機場出發，次日上午9時35分到達倫敦。

飛機上有46個北極星商務艙(Polaris business class)座位、22個豪華艙(premium plus )座位，43個經濟豪華艙(economy plus)座位和56個經濟艙(economy seats )座位；聯航指出，這是聯航往返美國 和倫敦之間的廣體飛機中，豪華艙座位佔比最高的航班。北極星商務艙的乘客有包括Saks Fifth Avenue的豪華床上用品、多道菜點的機上餐飲，以及可平躺成床的座椅。

據 boston.com網站，波士頓將成為聯航在美國和倫敦Heathrow機場間的第19條每日直飛航線；未來幾周內，聯航官網上會提供訂票和查看票價的服務。

據聯邦疾病控制預防中心，英國疫情仍然嚴重，不建議民眾前往旅遊。由於出現英國變種病毒，CDC要求從英國到美國的旅客上機時需提交出發日三天內的病毒檢測陰性反應證明。