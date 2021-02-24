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全美亞裔仇恨事件頻傳 哈佛華裔學生會：大範圍的悲劇

記者劉晨懿之／波士頓報導
哈佛亞裔團體代表對近期全美反亞裔暴力事件激增感到沮喪和悲傷，但並不驚訝。（本報資料圖）
哈佛亞裔團體代表對近期全美反亞裔暴力事件激增感到沮喪和悲傷，但並不驚訝。（本報資料圖）

哈佛本科生院亞裔團體代表在接受哈佛學生校報採訪時表示，他們對新冠疫情以來，反亞裔暴力事件和種族主義激增感到沮喪和悲傷，但並不驚訝。

據哈佛學生校報，去年3月成立的新組織 「停止亞裔仇恨（Stop AAPI Hate）」在報告中指出，2020年3月19日至12月31日期間，收到超過2800份針對亞裔的歧視和種族主義事件報告。紐約警察局報告稱，反亞裔仇恨犯罪在2020年激增19倍。

哈佛越南裔協會(HVA)上周在Instagram上發表聲明，引用上述報告譴責最近的暴力事件，但也指出美國歷史上總是試圖 「抹殺 (erase)」亞裔美國人。

幫助起草聲明的Ryan D. Nguyen表示，疫情以來，一直在關注 「成千上萬 」的反亞裔仇恨犯罪的報導，決定採取行動；「我不應該擔心爺爺會在倒垃圾時被燒死；不應該擔心祖母會在晨間散步時被砸死在地上。事實上，我卻有這樣的擔心。」

亞裔教育和政治協會主席林琳達(Linda K. Lin)說，疫情中的種族主義讓她感到 「被排斥」。她說，自己來自武漢附近的一個省份，人們會說，「哦，不要和琳達說話。」

這場疫情讓她更相信「有關美國亞裔是模範少數族裔的誤解 」已經助長了反亞裔的種族主義。亞裔人口十分多樣化，族裔群體內也有差異，而那些生活境況不好的沒有得到關注。

華裔學生會(CSA)聯合主席Kathy Ling也表示，雖然仇恨犯罪 「並不令人驚訝」，但這種「大範圍的悲劇 (widespread tragedy)」帶來很大挑戰性。

另一名CSA聯合主席Matthew Ho說，最近反亞裔犯罪率的飆升感覺關乎切身利益，自己擔心家人會受到影響。

CSA高級理事會成員Emily A. Meng說，當反亞裔仇恨犯罪發生在麻州州Wellesley鎮時，對其及家人產生了直接影響。一個白人婦女向住在該鎮的華人女子臉上吐口水，引起該鎮鎮華人社區注意。

亞裔協會多元化聯合主席Isabelle L. Guillaume呼籲哈佛學生了解和傾聽亞裔同學及朋友的經歷。

哈佛越裔協會顧問Tram Nguyen呼籲學生不僅要捐款，還要通過社交媒體以及與家人和亞裔社區以外的人對話，圍繞這個問題提高認識。

Ryan Nguyen表示，雖然他對全國各地反亞裔美國人情緒的上升感到 「沮喪」，但他仍然對美國的進步 「充滿希望」。他說，「我的父母愛美國。我也愛這個國家。我只是真的希望它能回愛我們。而且我希望它能聽到我們的聲音。所以有很多改變要做。但我充滿希望，在20年或30年內我們一定會看到進步。」

亞裔 美國 疫情

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