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麻州疫苗分發受批評 州長貝克支持率仍高

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州州長貝克雖因疫苗發放收到批評仍具有高人氣。(麻州州長辦公室提供)
麻州州長貝克雖因疫苗發放收到批評仍具有高人氣。(麻州州長辦公室提供)

麻州州長貝克一直是全美民調支持率最高的州長之一，儘管近期處理新冠疫苗發放受到強烈批評，最新民調顯示，他仍有很高的人氣。

據波士頓環球報，MassINC民調集團23日公布的調查發現，74%受訪者認可這位共和黨州長所做的工作，20%的受訪者表示不認可。

該調查的結果與MassINC在2020年12月進行的調查基本相同，當時貝克在受訪者中的支持率為73%。大多數人對貝克處理疫情給予很高的評價，71%受訪者表認同。

自12月的民意調查以來，貝克對疫苗接種推廣的處理一直受到批評。耆老居民發現麻州的網站很難使用，麻州施打疫苗排名在各州中倒數，民選官員和公衛官員的壓力越來越大，要求在分發疫苗時優先考慮少數族裔社區。上周，年滿65歲居民或有兩種或兩種以上健康狀況者首日登記接種預約時，疫苗登記網站大當機。

上個月，根據聯邦數據，麻州在人均接種疫苗數落後於其他所有新英格蘭州和紐約州；2月1日，麻州在所有50個州中排名第34位。但麻州排名一直穩步提高。根據疾病控制和預防中心23日數據，麻州在全國每10萬人接種的總劑量中排名第15位。

雖然麻州起步較慢，但54%受訪者認為麻州在疫苗分發上在50州中 「處於中間位置」；11%說他們認為麻州是 「最快的州之一」，四分之一受訪者說麻州是 「最慢的州之一」。

調查還發現，大多數居民支持貝克本月早些時候的決定，將餐館、健身房和其他企業的容量限制從25%提高到40%。67%的受訪者表示支持此舉，27%表示反對。

據Morning Consult進行的全國性調查顯示，貝克長期以來一直享有較高的支持率，多年來一直位列美國最受歡迎的州長。

麻州 疫苗 民調

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