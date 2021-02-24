麻州長、教長要求各小學 4月1日起全體返校上課

麻州將要求各學區小學生4月起一周五天返校上課。(美聯社)

麻州 州長和教育廳長23日分別表示，自4月1日起將要求全州小學生每周五天回到教室上課。

州長貝克說，目前約有八成麻州為學生提供某種型式的實體課程；約二成、40萬名學生全網課。他說，遠距學習對學生社交、精神和情緒的影響很 大；學童應該到校上課，與同學一起學習。

麻州現有臨時法規，允許各學區 在疫期以遠距網課，或混合模式上課；教育廳長萊利說，他打算終止該法規，要求全體小學生返校上課。家長仍有權將子女留在家中上網課。麻州恢復實體課將先從小學開始，目標是學年結束前讓所有學生都返校上課；如果自己獲得授權，將要求小學生全面返校上課，對有特殊情況、無法遵行指示的學區，也會有一套豁免辦法。

麻州學監協會執行主任史考特（Thomas Scott）說，這是許多城鎮學監期盼萊利採取的行動，因應情況，找到讓學生重返學校的方法。

麻州家長聯合會主席羅翠格斯(Keri Rodrigues)發聲明表示，麻州政府早就該發布全州學校重開命令；現在是讓孩子根據公衛部門健康安全指南返回課室的時候了，不斷改變目標有害學童利益。

但麻州教師工會卻批評萊利試圖自學校委員會手中奪權，破壞教師工會集體談判決議。會長納吉米說，地方政府和教師工會應有該地學校何時適合進行實體課的最後發言和決定權；萊利以發布命令的自大方式處理此事，令人反感而且可能效力不彰。

有家長對萊利沒有整套計畫和明確時間表的返校計畫表示失望。他們說，很高興看到麻州終於採取行動，但家長要知道州府用什麼標準決定學校重新開放的全面計畫，以及時間表。

萊利23日還宣布更新在麻州各學區實施的新冠病毒檢體群檢測 (pool testing)計畫；麻州今年1月為麻州公校提供檢體群檢測服務，現有逾半數、157個學區加入計畫，本周預計有約300所學校開始做檢測。