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又是亞裔！昆市2長者地鐵站附近遇襲

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州昆市(Quincy)警方在臉書上發文稱，2月18日在華人聚居地區的北昆市紅線地鐵站附近發生兩起襲擊亞裔較年長者事件，造成一人重傷。警方放出目擊者拍攝的視頻，呼籲民眾提供線索。

影片來源：昆市警局臉書

昆市警方在臉書上稱，兩名受害者分別是69歲的亞裔男性和55歲亞裔女性。警方目前不確定這兩起案件是否有關聯，但兩起都發生在相距不遠處，且兩名受害者都描述嫌疑人是一名白人男性。

據警方資料，第一起搶劫案發生在18日凌晨4時45分左右，地點在西斯坎特姆街95號外。一名69歲的亞裔男子在走向北昆市MBTA地鐵站時遭到襲擊，他的午餐包被搶。受害者在襲擊中受重傷，目前正在住院治療。

第二宗劫案發生在同一天晚上9時55分左右，地點在西士丹頓街的Division街旁，一名55歲的亞裔女性從北昆市地鐵站回家時，她的單肩包被搶。兩名目擊者看到搶劫過程，並用手機拍下嫌犯身影。視頻顯示，目擊者一路追逐嫌犯數條街，嫌犯最後沮喪的將女子被盜包包扔給追趕者，沒有受傷的受害人拿回包包和財物。

警方呼籲任何有此兩起案件線索者，可洽617-745-5767聯系Monteith警探，或發送電子郵件至 [email protected]，也可以使用#MyPD應用提交線索。

地鐵站 亞裔 臉書

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