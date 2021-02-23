大波士頓區文協牛年雲端晚會 迎新春報佳音

擁有200萬粉絲的中文脫口秀明演員艾杰西(Jesse Appell)在文協年會中把2021年財神爺的頭像換上佛奇醫生。(截自視頻)

大波士頓 區中華文化協會(GBCCA)2021年年會21日晚在雲端 舉行，本屆會長楊曉華交棒新會長賴超強，董事會推薦的2022年會長潘慧如獲會員推選認可；除了精彩的雲端文藝表演會，文協樓宇委員會主席湯耀武還以視頻展示疫情 年間完成改造整修的文協華人中心一樓多功能活動廳，帶來新春好消息。

文協會長交接，右起：董事長楊哲修、2022年會長潘慧如、2021年會長賴超強、2020年會長楊曉華。(截自視頻)

結構力學專家林建中(Kim Lam)、裝修工程專業的鄒宗記因對文協的特別貢獻，獲得今年度傑出社區服務獎。

會長楊曉華說，雖然許多活動因疫情不能舉行，但幹事團隊仍齊心合力推動一樓整修工程、捐口罩給社區單位，並舉辦多場貼近生活、很受歡迎的線上講座。新屆幹事團隊成員有賴超強、歐陽東美、劉健、陳綺文、黃秀儀、何學然、Sang Claxton。

波士頓健身腰鼓隊成員向文協年會雲端晚會與會者拜年。(截自視頻)

今年大會貴賓是家住牛頓市、但在大陸發展的中文脫口秀明演員艾杰西(Jesse Appell)，他用充滿歡樂、有趣和正能量的段子賀新年、談疫情。文藝表演中，有國樂、舞蹈、鼓樂、揚琴、古箏、扯鈴、功夫、合唱、獨舞等社團和成員的演出，波士頓身腰鼓隊成員以三句半和各種家鄉話拜年，書法班學生作品展示；還有專業藝術家吹管大師郭雅志的葫蘆絲演奏、舞蹈老師吳雅琪的獨舞表演。