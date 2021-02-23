大波士頓區文協牛年雲端晚會 迎新春報佳音
大波士頓區中華文化協會(GBCCA)2021年年會21日晚在雲端舉行，本屆會長楊曉華交棒新會長賴超強，董事會推薦的2022年會長潘慧如獲會員推選認可；除了精彩的雲端文藝表演會，文協樓宇委員會主席湯耀武還以視頻展示疫情年間完成改造整修的文協華人中心一樓多功能活動廳，帶來新春好消息。
結構力學專家林建中(Kim Lam)、裝修工程專業的鄒宗記因對文協的特別貢獻，獲得今年度傑出社區服務獎。
會長楊曉華說，雖然許多活動因疫情不能舉行，但幹事團隊仍齊心合力推動一樓整修工程、捐口罩給社區單位，並舉辦多場貼近生活、很受歡迎的線上講座。新屆幹事團隊成員有賴超強、歐陽東美、劉健、陳綺文、黃秀儀、何學然、Sang Claxton。
今年大會貴賓是家住牛頓市、但在大陸發展的中文脫口秀明演員艾杰西(Jesse Appell)，他用充滿歡樂、有趣和正能量的段子賀新年、談疫情。文藝表演中，有國樂、舞蹈、鼓樂、揚琴、古箏、扯鈴、功夫、合唱、獨舞等社團和成員的演出，波士頓身腰鼓隊成員以三句半和各種家鄉話拜年，書法班學生作品展示；還有專業藝術家吹管大師郭雅志的葫蘆絲演奏、舞蹈老師吳雅琪的獨舞表演。
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