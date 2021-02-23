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那提克商場大型疫苗站啟用 周一至周五開放

記者劉晨懿之／波士頓報導
工作人員在22日啟用的Natick Mall疫苗站迎接預約民眾。(美聯社)
工作人員在22日啟用的Natick Mall疫苗站迎接預約民眾。(美聯社)

一個新的大型疫苗接種站22日在麻州那提克購物中心(Natick Mall)的Sears商店原址啟動。根據州公共衛生署，那提克站點在周一至周五開放，每天將分發約500劑疫苗；官員希望隨著供應量的增加，將數字提升至每天3000劑。

據波士頓環球報，貝克政府計畫24日在達特茅斯(Dartmouth)的空置的Circuit City舊址開設大規模疫苗接種站。屆時將每周開放七天，從開始500劑量每天，然後在幾個星期後增加到每天接種2000劑疫苗。

官員提醒，那提克和達特茅斯的站點都需要提前預約，不接受步入申請者。

那提克疫苗站位於曾是Sears商店的底層，有預約者會被指示將車停在C停車場，並留在車裡，直到他們被安排接受注射。

達特茅斯疫苗站的停車場直接在Circuit City 舊址之外。兩站點都方便輪椅進出。

據州府官員，那提克站點由LabCorp運營，達特茅斯站點將由Curative運營。前往兩疫苗站都需要戴口罩和保持社交距離

符合條件的人可上：Mass.Gov/CovidVaccine或致電211進行預約。

來自尚默維爾的71歲耆老說，她對獲得Moderna新冠疫苗的無縫銜接過程感到高興。認為接種過程組織得很好，但因為自己有些過敏，注射後觀察時間較長。她說，獲得預約有點困難，她使用兩台電腦試圖預約，兩小時後放棄，後由女兒幫她預約上注射時間。

麻州疫苗接種計畫進行到第二階段，上周四起開放年滿65歲，和有兩種或以上被州府認定為高風險的醫療條件的人，包括哮喘、慢性阻塞性肺病、過胖和癌症等。麻州去年12月為一線醫護人員，長照機構院民和職工注射，2月初開放年滿75歲居民接種疫苗。

疫苗 麻州 社交距離

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