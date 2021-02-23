研究：麻州醫療、運輸業從業員 新冠死亡率最高

據研究，麻州新冠肺炎死亡率最高的職業類別人群是醫療和運輸業者。(記者唐嘉麗／攝影)

據麻州 藥學暨健康科學大學(MCPHS)近日發布的研究報告，麻州有11個職業群體的新冠肺炎死亡率高於一般勞工 ，其中風 險最大的是醫療相關(healthcare support)人員和運輸及物料搬運(transportation and material moving)工人。

該研究分析去年3月1日至7月31日間，麻州555名年齡在16至64歲間的新冠死者職業和族裔。研究發現11類高風險新冠死亡率職業依次為：醫療、運輸和物料搬運、食品準備和服務、建築物清潔和維護、生產業、營造業、裝修業、防護服務、個人護理服務、藝術/設計/娛樂/體育/媒體業，以及社區和社會服務人員。

研究也證實死亡高風險率的族裔差異；拉丁裔和非裔工人的死亡率是白人的四倍以上；研究發現，即使在同一職業群體中，也存在明顯的族裔差異。在食品準備業中，拉丁裔員工的死亡率是白人同業的八倍；男性工人的死亡率幾乎是女性的兩倍。

許多死亡率高風險的職業是無法在上班的工作，接觸病毒的風險高；但研究表明，其他原因，如無法獲得醫療保健，或個人有潛在健康因素引致併發症等也可能增加死亡風險。研究歸納出的11種死亡率較高的職業中，有七類職業多半沒有提供健康保險。

勞工權益組織麻州職業安全與衛生聯盟(MassCOSH)主張麻州應加強保護高風險從業、增加資源，進行健康和安全培訓；讓高風險勞工能帶薪休假去做檢測，可以優先接種疫，以防止工作場所的病毒擴散。