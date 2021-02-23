波士頓環球報調查：麻州逾萬醫護人員曾染疫

Mass General Brigham醫院系統稱截止於2月初，超過5000名員工曾感染新冠病毒。(本報資料圖)

據波士頓 環球報，疫情以來，麻州 最大的醫療中心和醫院系統中，約1萬4000多名包括醫院護士、醫生、清潔和食堂工作人員曾感染新冠肺炎。

環球報調查的醫院系統和學術醫療中心包括Mass General Brigham，Beth Israel Lahey，UMass Memorial，Baystate，Wellforce，波士頓醫療中心(BMC)和波士頓兒童醫院。

Mass General Brigham說，從疫情開始到今年2月初，超過5000名員工，占約6.6%，檢測 出新冠陽性。Beth Israel Lahey稱，超過3000人，約占8.5%曾感染。BMC同期有11.8%的員工，即1000多人，新冠檢測呈陽性。

現在，隨著越來越多的醫護人員接受疫苗接種，社區傳播速度放緩，新增感染率正在下降。

據州政府官員統計表公布的職業分類顯示，2020年3月10日至12月31日期間，4275名護士的檢測結果呈陽性；同期，3178名護理、精神病學和家庭保健助理，499名醫生和921名醫療助理也呈陽性。數據沒有說明這些醫療專業人員是在醫院還是在其他場合工作染疫。

死亡人數更難確定，The Guardian和Kaiser Health News的一個項目統計麻州74名醫護人員死於新冠。

在12月和1月的激增期間，由於許多工作人員感染或需隔離，健康的員工加班、跳過假期，並重新部署到新的部門，以滿足患者的需求。以Baystate Health為例，12月中旬約有450人因患新冠或接觸過新冠感染者而停工。

儘管大量醫院工作人員感染新冠，但醫院官員說，大多數人是通過社區接觸，而不是在上班期間感染的。

當照顧新冠患者時，一線工作人員戴上口罩、護眼罩、防護服和手套，如果佩戴得當，這些東西在很大程度上可以有效預防感染。即使是不治療病人的工作人員，在工作時也通常戴上口罩和護眼罩。

塔夫茨醫療中心約有600名員工新冠檢測呈陽性，傳染病主任Helen Boucher說，院內染疫模式與社區情況非常相似。接觸追蹤表明，幾乎所有的人都在醫院外感染。

但醫院也承認集群的感染確實發生過，從同一單位的兩個或三個人到更大的爆發。布萊根婦女醫院去年9月曾有57人的集體感染。