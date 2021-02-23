市議員費連網路新年聚會：續為亞裔社區服務

市議員費連舉辦農曆新年慶祝網路聚會。(截圖自網絡會議)

波士頓 市議員費連(Ed Flynn)20日晚通過網路舉行農曆新年聚會，邀請市府、組織代表和居民共慶牛年到來。費連及辦公室職員回顧了這一年在為亞裔 社區爭取教育、科技、生活質量、可負擔房屋及食物，以及社會公共衛生平等等方面所做的努力，並矢言繼續在華埠 和亞裔社區趕走仇恨歧視，支持小生意和餐館。

他說，市長偉殊離職前往華府擔任勞工部長後，波士頓極可能迎來首位女性、少數裔市長。無論下任市長是誰都面臨重重挑戰，疫情和疫苗、社會和經濟不平等、可負擔房屋、工薪收入，以及眾多公共健康挑戰，包括如華埠是麻州哮喘最嚴重的社區。

其中一個挑戰是對於亞裔社區的歧視和仇恨；他說，一年前在昆士小學舉辦首個新冠通報會，當時一名波士頓拉丁學校亞裔學生說自己乘橙線地鐵上下學時，周圍白人乘客將她與病毒聯繫到一起，看到她就起身離開。費連說，將繼續關注這類問題，移民應該獲得尊重和尊嚴對待。

他說，波士頓亞美社區發展協會、華埠社區中心、華人前進會、中華公所和華埠主街等組織都以設立緊急紓困基金、聯絡協助申請援助和籌款等方式支持社區和小生意。自己向市議會提案，要求舉辦聽證會探討市府如何幫助小生意減少市級收費負擔，如營業執照、酒牌和娛樂牌等相關費用。

過去一年其辦公室曾與塔夫茨醫學中心溝通華埠新冠檢測點事宜，合作搬移至新址；還曾與塔夫茨醫學院和艾默生學院多次開會討論學生返校和校園重開計畫等。費連還致信波士頓公校，組織校監及代表與華埠和亞裔家長及教育者會談商討如何更好支持亞裔學生。

費連曾召集和舉辦有關蟲害控制和非法倒垃圾，如何在波士頓預防和調查仇恨和歧視事件，有關互聯網接駁和科技平等等系列公聽會，以及支持、提案通過在疫情期間支持華人及亞美社區，譴責所有反亞歧視相關的決議。

當天，市議員吳弭和Michael Flaherty也參與聚會向民眾拜年。當天活動在參與者遠程大合唱中歡樂結束。