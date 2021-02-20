家人堅持尋真相！李學正殉國72年 終入祀忠烈祠

李台(前二)和家人珍惜父親生前留下的唯一一張全家福照片。(李台提供)

父親的生死一直是謎，全家人抱著一線希望尋尋覓覓，終在逾半世紀後找到答案；最近知悉申請父親入祀台北忠烈祠的申請獲得批准，百感交集的麻州 執業牙醫師李台說，為國捐軀的父親終於獲得國家認可，找到安身之處。

李台的父親李學正，河南靈寶縣人，畢業於中央軍校高教班第五期，曾參加剿共和抗日戰役，曾任國民革命軍團長、旅長、師長，曾參加平津戰役，也是1938年第一個率部攻下台兒莊的戰將。1945年與孫立人、戴笠等同時升為陸軍少將；1949年8月奉蔣介石和李宗仁令自台灣 返回大陸做敵後工作，擔任川鄂豫陝綏靖公署副總指揮兼新四軍軍長，在川陝邊界、大巴山區成立的反攻基地，但沒有後援的奮戰孤軍無以為繼，終告失敗。

李學正(後排中)1948年擔任62軍67師師長、駐守天津。(李台提供)

父親離家時，他還在襁褓；父親失蹤後，生死不明，一家人嘗盡世態炎涼的心酸與苦痛，但始終抱著希望，未放棄任何尋找打探消息的機會。母親獨自養育四名子女，直到81歲在波士頓過世前，都相信父親仍在人間。

李台從小在母親的憶述中捕捉父親影像，身邊還留著曾縫在他軍服、寫著軍號的布塊。來美後，兄弟陸續打探消息，許多線索的結果都是「不能確定」和「沒有答案」。直到2003年，李台在一場社區聚會中認識的新朋友透過國內關係，第一次打聽到「你父親可能已不在」的消息。

尋找父親下落，讓大哥李智和李台留意和收集所有相關資料、研究論文、報章雜誌、網路資料，累積豐富的國共戰史知識。後與同父異母的大陸兄長聯繫上，聽他述說父親生前點滴，珍惜任何有關父親的拼圖。

父親失蹤之謎也在中國 官方陸續披露的資料中獲得答案；李台說，據中國通江黨史研究室記載，父親1950年在通江被俘，後越獄出逃，化名隱入鄉間任教職，想待機東山再起；但不幸於1951年再次被俘遭槍決。

中華民國國防部直到1989年才核定將敵後失蹤人員視同作戰死亡；受到父親長官胡宗南之子胡為真的鼓勵，李台2016年託台灣友人申請父親入祀忠烈祠，但因島內資料太少，被要求補充材料。他說，拜疫情之賜，去年在家整理多年收集的資料證件裝訂成冊，重新申請，終獲批准。

牙醫師李台(中)代為國捐軀的父親李學正接受中華民國政府頒贈的七七抗戰勝利紀念獎章。(記者唐嘉麗／攝影)

他說，父親一生為國為民，平定土匪、剿匪抗戰、拋家棄子、出生入死，為國捐軀，入祀忠烈祠實適得其所。

回首半世紀的尋尋覓覓，過程中許多朋友的幫忙和鼓勵，讓人感念；妻子陳翠怜幫忙資料整理分類，兒女協助使用電腦文字格式與編輯，一家人都盡心投入。下一步，想要把資料譯成英文，讓子女和後代都知道這段家史。他說，找尋父親下落的工作告一段落，「這不僅關係李家人，也為毫無資料的台灣官方補白那段可歌可泣但為人遺忘的國軍敵後戰史」。