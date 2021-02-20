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1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

不滿疫苗發放問題多 州議會擬邀州長聽證

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州多位議員對麻州政府疫苗政策提出質疑，從接種資格和階段規畫、註冊官網頻出問題，麻州議會新創立的新冠疫情及應急準備委員會，計畫下周邀請州長貝克出席第一場監督聽證會。

據波士頓環球報，該委員會還邀請公衛署長Marylou Sudders、公衛專員Monica Bharel、助理公衛專員Jana Ferguson和傳染病與實驗室科學局局長Kevin Cranston與會。醫療保健融資、公共衛生和種族平等、民權和包容委員會，也被要求組建專家小組，向監督委員會提交報告

貝克說，州府一直在和州議會溝通，他個人也多次與參眾議會代表交流，提供相關信息和材料。

目前麻州疫情因應工作主要由貝克使用行政命令來運行。2月成立的新冠疫情和應急準備委員會是由眾議會議長馬里亞諾(Ron Mariano)和參議會主席斯皮爾卡(Karen Spilka)共同成立，希望州議會在疫情反應中發揮更積極的作用；

來自社會工作背景的參議員Jo Comerford和專業領域是災難響應和應急準備的眾議員William Driscoll擔任這個應急委員會共同主席。兩位主席說，目前委員會集中精力處理麻州疫苗接種工作問題，疫情之後也發揮其他作用，包括因應極端氣候等問題。

麻州 疫情 疫苗

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