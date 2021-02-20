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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

預約首日流量爆！麻州疫苗登記網站當機

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州疫苗登記網站18日當機後修復。(截圖自疫苗登記官網)
麻州疫苗登記網站18日當機後修復。(截圖自疫苗登記官網)

麻州預約新冠疫苗的網站18日早上當機，眾多65至74歲及有兩種或以上併發症居民有資格預約接種疫苗日期的首日，大量居民上線，網站不堪流量負荷當機，經過搶修，當天晚些時候恢復了服務。

據波士頓環球報，州府18日晚發聲明指，在線預約供應商PrepMod已聲稱對網站當機負全責。

該公司將故障歸咎於網站流量突然爆增，系統擴展速度不夠快，無法因應增加的流量。

麻省理工學院管理學院網絡安全中心主任Stuart Madnick稱，其中一個原因可能是州級疫苗登記系統匆忙上線，無法對軟件和服務器進行充分測試。

另一個可能的原因是，州政府官員可能根本就沒有增加足夠的計算機容量，以應對突來的巨大流量。

州政府官員18日表示，正在對網站進行負荷測試，以確保供應商的調整有效。18日一天仍完成了6萬個新的預約登記。

全國多州和地方政府的在線疫苗接種網站也出現類似電腦問題，很多是由於大量居民追逐相對較少的預約名額造成的。

在網站當機前，麻州疫苗查找網站已受到猛烈抨擊。許多居民抱怨，它太笨拙，迫使他們上各供應商網站尋找開放的預約名額，其中大多數需要重複填寫冗長的調查問卷後才能知道該地點是否有預約名額。

州長貝克早前回應，該州正在考慮建立一個類似西弗吉尼亞州的簡單快速的集中式預約網站，但麻州人口和疫苗供應方多，管理起來會更複雜。

儘管麻州技術創新全球領先，但州政府去年春天，因疫情封鎖和大規模裁員，失業保險系統當機；2013年，麻州醫療保險健康鏈接網站(Massachusetts Health Connector)，也因技術故障，導致成千上萬的人無法註冊。

疫苗 麻州 醫療保險

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