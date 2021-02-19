MBTA綠線B支線沿線 四站合併為兩站

MBTA計畫將波士頓大學西校區周圍的四個地鐵站合併為兩個。(MBTA提供)

本周開始，麻州 公共交通署(MBTA)綠線B支線沿線聯邦大道(Commonwealth Avenue)上的四個站點將合併為兩站。

據波士頓 網站，這項耗資2900萬元的站點合併工程本周開始施工，將拆除現有的Babcock街、Pleasant街、St. Paul街和波士頓大學西站，並以兩個「適當的車站」取代；新車站將有供無障礙上下車的月台，保護候車乘客的雨棚，還有如照明、座椅和標識等設施。

MBTA稱，目前4個車站擠在波士頓大學西校區旁的半英哩範圍內，都是簡單的地面站台，並不能完全實現無障礙上下車，合併後將有助於加快B支線車輛運行速度。

項目經理Leo Murphy在日前線上公眾會議上說，綠線列車將不再在每個街區停靠，而是每隔一個街區停靠一次，但仍會接載同樣數量的乘客。新站台上的乘客不用再站在風大的路邊，或十字路口車流旁邊和人行道上，而能享受現代化、無障礙的地鐵站 。

該項目於去年3月首次宣布，計畫於2022年2月結束施工。

Pleasant街站是唯一沒有與任何一個新車站重疊的車站，2月26日後將永久關閉；其他三個站點在工作日晚上9點之前仍然開放，但晚上和周末由57路公交取代從Babcock到Kenmore間路段交通。施工期間，聯邦大道的行車道有可能在夜間關閉。