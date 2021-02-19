我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

MBTA綠線B支線沿線 四站合併為兩站

記者劉晨懿之／波士頓報導
MBTA計畫將波士頓大學西校區周圍的四個地鐵站合併為兩個。(MBTA提供)
MBTA計畫將波士頓大學西校區周圍的四個地鐵站合併為兩個。(MBTA提供)

本周開始，麻州公共交通署(MBTA)綠線B支線沿線聯邦大道(Commonwealth Avenue)上的四個站點將合併為兩站。

波士頓網站，這項耗資2900萬元的站點合併工程本周開始施工，將拆除現有的Babcock街、Pleasant街、St. Paul街和波士頓大學西站，並以兩個「適當的車站」取代；新車站將有供無障礙上下車的月台，保護候車乘客的雨棚，還有如照明、座椅和標識等設施。

MBTA稱，目前4個車站擠在波士頓大學西校區旁的半英哩範圍內，都是簡單的地面站台，並不能完全實現無障礙上下車，合併後將有助於加快B支線車輛運行速度。

項目經理Leo Murphy在日前線上公眾會議上說，綠線列車將不再在每個街區停靠，而是每隔一個街區停靠一次，但仍會接載同樣數量的乘客。新站台上的乘客不用再站在風大的路邊，或十字路口車流旁邊和人行道上，而能享受現代化、無障礙的地鐵站

該項目於去年3月首次宣布，計畫於2022年2月結束施工。

Pleasant街站是唯一沒有與任何一個新車站重疊的車站，2月26日後將永久關閉；其他三個站點在工作日晚上9點之前仍然開放，但晚上和周末由57路公交取代從Babcock到Kenmore間路段交通。施工期間，聯邦大道的行車道有可能在夜間關閉。

波士頓 地鐵站 麻州

上一則

喬州州長坎普競選連任 已募款190萬

下一則

疫苗疏失影響10萬人 賓州議會要查

延伸閱讀

華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫

華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫
加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領
加州擬發放600元紓困金給低收入民眾

加州擬發放600元紓困金給低收入民眾
麻州65-74歲、有兩種或以上併發症者 今起可打疫苗

麻州65-74歲、有兩種或以上併發症者 今起可打疫苗
槍枝暴力受害者增33% 華府列公衛危機

槍枝暴力受害者增33% 華府列公衛危機
金山推倒83歲長者嫌犯被捕

金山推倒83歲長者嫌犯被捕

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%