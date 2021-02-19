MBTA 3月14日起調整地鐵公車服務

MBTA召開雲端會議說明今春刪減服務情形。(取自會議屏幕)

麻州 公共交通署(MBTA)因疫情 面臨前所未有的低乘車率挑戰，財務危機更加迫切，決定3月14日起調整公車和地鐵 發車頻率，改變或取消低乘車率的路線；4月5日起實施新的通勤火車更新時刻表。

許多與會者在MBTA 17日晚召開的「向前走」雲端會議中批評 MBTA 「短視」的決定嚴重衝擊仰賴公共交通的民眾，並與麻州正積極推動的減碳零排放政策相違背。

MBTA官員指出，2019年每天平均126萬次的乘客，到2020年10月時，降至33萬人次，僅是2019年每日搭乘數的26％；為了繼續有品質的服務和營運，必須重新檢視供需情形；時間表和服務修改計畫去年底獲得財政和管理委員會通過。

營運策略和監管部門主任Kate Benesh說，調整時間表係根據需求和乘車率，用有限資源優化服務；整體來說，公車的乘車率受疫情衝擊較小；各種交通工具在少數族裔、低收入、不能在家工作，及有地理障礙(如海港區)等社區的乘車率最高；可在家上班者通勤路線和擁有其他交通工具選擇的社區乘車率減降最多。

地鐵藍線的乘車率比其他路線高，減少服務的比率至多5%；3月14日起，交通高峰期間，發車時間間隔從5分鐘增至5.5分鐘，非高峰時間從每9.5分鐘增至10分鐘；綠、紅、橙線地鐵服務減量至多20%；紅線周間高峰期間發車間隔，由每9分鐘增至11分鐘，非高峰期從每14分鐘增至16分鐘；橙線則由每7分鐘增至8分鐘、每9分鐘增至11分鐘；綠線各支線情況不同，基本上高峰期間從每6、7分鐘增至7、10分鐘，非高峰時間由每9.5分鐘增至10分鐘。

疫情間乘車率高的236號公車將增加班次；3月14日起，18、52、55、68、79、212、221、465、710號公車將被取消；其他22條公車路線被減班次、七條路線公車將合併，另有14線公車將調整路線或時間；有關詳情民眾可上網：www.MBTA.com/servicechanges查看。

4月5日開始實施的通勤火車全面減班計畫將取消Greenbush、Kingston/Plymouth、Fitchburg、Franklin、Haverhill、Lowell、Needham等線周末班次；關閉Plimptonville、Prides Crossing、Silver Hill、Hastings、Plymouth等車站。

多位牛頓、查爾西市居民在會中表達公車路線被取消、關閉車站嚴重影響居民和學生上班上學、老人進城看診；光是刪減車次車站，沒有停車配套，迫使民眾開車或到處找停車位，增加更多廢氣排放。多位布蘭岱斯大學研究生發言指，研究工作周末和夜間不停休，眾多學生學者仰賴的通勤火車被減班或取消周末營運，陷於交通困境。黃姓華裔與會者嚴辭批評，MBTA因財務不佳大減服務，但去年底卻發16.2萬獎金給高管人員，這種做法「令人憤怒、難以忍受」。