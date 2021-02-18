麻州檢察長辦公室 談移民勞工權益

麻州近年最低時薪變化。(取自麻州檢察長辦公室資料)

麻州 檢察長辦公室勞工部 吳莉莉(Lili Wu)近日受華人前進會邀請通過網絡會議講解勞工權益時指出，勞工部門不會看雇員的移民 身分，移民同樣有勞工權益保障。

她說，檢察長辦公室鼓勵勞工在網上填寫投訴表，提交工資單、工作時間紀錄、相關文件資料及指控明確解釋等。勞工有權對雇主違反工資與工時等勞動保護法提告，獲勝可能獲三倍賠償金、律師費和訴訟費。不過，提告有嚴格期限，時效為三年。

麻州今年起最低時薪為13.5元。小費工人服務時薪為5.55元，同時其工資加小費每小時必須達到13.5元，否則雇主需補足差額；管理人員和雇主不得共享小費。

對於大多數小時工和受薪員工，每周工作超過40小時，則按時薪1.5倍支付加班費，但麻州有餐館、酒店、加油站和跨州運輸等20個行業豁免，也需遵守聯邦加班法規。

吳莉莉建議，記錄上下班時間，如遇工資糾紛，可用作材料。另外，雇員有在合理時間地點檢查工資紀錄權力，雇主必須保存工資紀錄三年。

雇員被解雇、解聘或裁員，雇主在工作最後一天需全額支付工資；雇員自動離職或辭職，則在下一個正常發薪日支付全額工資。這些工資包括任何賺取的假期，但不包括病假。

如果有勞工糾紛或訴訟，如投訴違反工資和工時規定，雇主不能採取不利行動報復，如辭退、調走或減少工時等，還需配合調查。