我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

麻州檢察長辦公室 談移民勞工權益

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州近年最低時薪變化。(取自麻州檢察長辦公室資料)
麻州近年最低時薪變化。(取自麻州檢察長辦公室資料)

麻州檢察長辦公室勞工部吳莉莉(Lili Wu)近日受華人前進會邀請通過網絡會議講解勞工權益時指出，勞工部門不會看雇員的移民身分，移民同樣有勞工權益保障。

她說，檢察長辦公室鼓勵勞工在網上填寫投訴表，提交工資單、工作時間紀錄、相關文件資料及指控明確解釋等。勞工有權對雇主違反工資與工時等勞動保護法提告，獲勝可能獲三倍賠償金、律師費和訴訟費。不過，提告有嚴格期限，時效為三年。

麻州今年起最低時薪為13.5元。小費工人服務時薪為5.55元，同時其工資加小費每小時必須達到13.5元，否則雇主需補足差額；管理人員和雇主不得共享小費。

對於大多數小時工和受薪員工，每周工作超過40小時，則按時薪1.5倍支付加班費，但麻州有餐館、酒店、加油站和跨州運輸等20個行業豁免，也需遵守聯邦加班法規。

吳莉莉建議，記錄上下班時間，如遇工資糾紛，可用作材料。另外，雇員有在合理時間地點檢查工資紀錄權力，雇主必須保存工資紀錄三年。

雇員被解雇、解聘或裁員，雇主在工作最後一天需全額支付工資；雇員自動離職或辭職，則在下一個正常發薪日支付全額工資。這些工資包括任何賺取的假期，但不包括病假。

如果有勞工糾紛或訴訟，如投訴違反工資和工時規定，雇主不能採取不利行動報復，如辭退、調走或減少工時等，還需配合調查。

勞工部 麻州 移民

上一則

麻州證實首例南非變種病毒

下一則

槍枝暴力受害者增33% 華府列公衛危機

延伸閱讀

麻州18日起開放逾100萬年滿65歲者施打疫苗

麻州18日起開放逾100萬年滿65歲者施打疫苗
疫情期間無視工廠員工安全 紐約州檢察長提訴亞馬遜

疫情期間無視工廠員工安全 紐約州檢察長提訴亞馬遜
力推減碳 麻州加碼千萬 擴大電動車退款優惠

力推減碳 麻州加碼千萬 擴大電動車退款優惠
市警情人節拿黑命開玩笑 洛縣市檢察長譴責

市警情人節拿黑命開玩笑 洛縣市檢察長譴責
加快疫苗分發 麻州工會建議 救護人員到校為教職員注射

加快疫苗分發 麻州工會建議 救護人員到校為教職員注射
麻州推減碳排放 擴大購買電動車退款計畫

麻州推減碳排放 擴大購買電動車退款計畫

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
極地風暴讓德州出現零度低溫。（Getty Images）

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

2021-02-16 21:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕