麻州將助20個疫情嚴重區接種疫苗

麻州 州府16日宣布把資源集中在20個麻州「社會脆弱性 (social vulnerability)」高、新冠病例多的城鎮，以幫助受疫情影響最大的居民更易獲得新冠疫苗 。

這些城鎮包括波士頓、摩頓、春田、伍斯特、Brockton、Chelsea、Everett、Fall River、Fitchburg、Framingham、Haverhill、Holyoke、Lawrence、Leominster、Lowell、Lynn、Malden、Methuen、New Bedford、Randolph和Revere。

公共衛生專員巴雷爾(Monica Bharel)說，目標是與當地社區合作，主動接觸居民，並減少獲取疫苗的障礙。

這些城市是根據疾病控制和預防中心的社會脆弱性指數 而確定；該指數是根據貧困和失業率等數據衡量社區應對危機或自然災害的能力。公衛署還選擇日均新冠感染率最高和少數裔居民比例較大的地方。

州長撥款250萬元開展多語種公共服務公告、動畫視頻、英語和西語電視和廣播宣導活動，消弭少數族裔居民對疫苗的懷疑。

根據新措施，州府官員將與地方衛生、宗教和社區組織合作，通過市政廳和其他論壇提高對疫苗安全性和有效性的認識，並確定疫苗接種的差距。該部門還計畫雇用當地居民進行社區宣傳。

州府16日還宣布向麻州社區衛生中心聯盟投資100萬元，以消除少數裔社區對疫苗的質疑。資金將部分用於傳播 「文化相關和語言多樣化的教育材料」。符合資格的衛生中心可通過該聯盟申請2.5萬元資助，用於組織患者和社區成員參與疫苗接種討論。