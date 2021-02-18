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麻州65-74歲、有兩種或以上併發症者 今起可打疫苗

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州州長宣布周四起開放逾100萬名年滿65歲的居民接種疫苗。圖為麻州吉列體育館疫苗接種站。(美聯社)
麻州州長宣布周四起開放逾100萬名年滿65歲的居民接種疫苗。圖為麻州吉列體育館疫苗接種站。(美聯社)

麻州州長貝克17日宣布麻州疫苗計畫於18日進入第二階段第二步驟，65至74歲及有兩種或以上併發症的居民周四起有資格接種疫苗。

麻州使用聯邦疾病控制與預防中心(CDC)批准健康狀況和哮喘列表來確定資格，合併症疾病包括癌症、慢性腎臟疾病、吸菸、唐氏綜合症、各種心臟病，二型糖尿病和肥胖症等。

麻州預計能獲得更多聯邦分配疫苗，但州長警告，第二階段第二步驟將有逾100萬人符合施打條件，如果麻州每周像現在只從聯邦政府獲得11萬劑疫苗，那預約者將要等待至少一個月的時間才能打第一劑疫苗。

公衛署長蘇德斯說，麻州年滿75歲人口中，有超過50％的人已經接種第一劑疫苗。麻州已收到聯邦官員的消息說，麻州有望每周獲得13.9萬第一劑疫苗的分發數量，比迄今每周11萬劑增加26％。

她說，18日麻州大型疫苗接種站將提供7萬個新的疫苗接種預約名額；麻州也加快低收入和低收入老人公寓住房居民和工作人員的資格。

日前宣布的「陪伴計畫」，僅適用於陪伴年滿75歲老人至大型疫苗接種站注射者，不適用新開放類別。

麻州第二階段第三步驟將包括幼教和K-12教育工作者、食品和雜貨工人、公用事業員工、交通和公共衛生工作者。第四步驟將開放給患有一種合併症者。

官員指出，如果聯邦疫苗供應量增加，麻州有望在今春開始一般大眾施打疫苗的第三階段。

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