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波士頓今年再度取消聖派翠克節慶祝活動

記者劉晨懿之／波士頓報導
南波士頓聖派翠克節遊行連續第二年因疫情取消。(取自主辦方臉書)
南波士頓聖派翠克節遊行連續第二年因疫情取消。(取自主辦方臉書)

新冠疫情連續第二年迫使組織者取消了南波士頓聖派翠克節(St. Patrick’s Day)遊行，往年該遊行是波士頓最大的年度慶祝活動之一。

據波士頓環球報，南波士頓盟軍退伍軍人委員會(South Boston Allied War Veterans Council)法爾維(Dave Falvey)已證實取消原定3月舉行遊行的消息，理由是活動無法遵守州府防疫限制。他指出，鑒於目前公共衛生危機情況，這項往年吸引超過百萬狂歡者到南波士頓街道、酒吧和家庭聚會的活動無法舉行。

法爾維說，取消活動令人失望，因為此時通常是南波士頓小商家的大日子，這些商家一直在疫情中掙扎。

市議員費連是南波士頓的居民，也曾擔任遊行總指揮，他說，雖然令人失望，但是個正確決定。疫情仍在持續，公眾健康是最重要的問題。

市長偉殊去年宣布取消聖派翠克節遊行是波市進入公衛緊急情況後的第一個重大決定。隨後還有124年歷史上首次被取消的波士頓馬拉松賽，和7月的國慶日慶祝活動。

根據 「南波士頓遊行 (South Boston on Parade)」歷史記載，這個傳統南波士頓遊行曾因第一次世界大戰被取消，1920年又因為街道結冰而取消。1994年，在波士頓的愛爾蘭裔美國LGBT團體贏得參加遊行的權利後，組織者取消了遊行。1956年、1978年和1993年，遊行也曾因下雪而推遲。

波士頓 遊行 疫情

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