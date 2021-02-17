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力推減碳 麻州加碼千萬 擴大電動車退款優惠

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州為推動2050零排放目標，加速充電站基礎設施，並宣布擴大購電車退款計畫。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州為推動2050零排放目標，加速充電站基礎設施，並宣布擴大購電車退款計畫。(記者唐嘉麗／攝影)

為減少空氣污染並促進清潔交通工具，麻州政府16日宣布擴大麻州電動車退款計畫(MOR-EV) ，撥款1000萬元將購買電動車退款優惠擴大到中、重型卡車，不僅民用汽車，MOR-EV 計畫也擴大包括商用和非營利機構的電動汽車。

即日起符合資格的電動交通工具可透過MOR-EV項目獲得退款；退款額因車輛重量等級而異，從卡車的7500元到牽引拖車的9萬元不等；但退款額會逐年因電動車成本降低而減降。可申請麻州優惠退款的包括私用和公用電動汽車。

MOR-EV 項目原本給予購買輕型全電動車2500元、插電式混合電力車1500元的優惠退款，現將範圍擴大到中、重型電動車。州長貝克說，這是麻州推動減少廢氣排放、鼓勵清潔能源，和實現2050年零排放目標的步驟之一。

自2014年6月以來，MOR-EV項目已發放3700多萬元的退款，鼓勵州民購買1萬8000多輛電動汽車，估計麻州每年減少4萬5000公噸的廢氣排放。

除了以退款激勵民眾購買電動車，州府也有 MassEVolves計畫，以公私合作方式推動清潔交通；該項目兩周前推出「電動汽車購買挑戰」計畫，支持政府和公私機構設減排目標，購買電動汽車。該計畫要求擁有車隊的公司、高等教育機構和州府機構在新年度購買至少一輛電動車，並進一步電動化車隊。

此外，貝克政府去年12月宣布提供400萬元用於增強全州電動汽車充電基礎設施計畫；其中100萬元提供給建設快速充電站、150萬元提供給公共場所充電站，另100萬元補助職場和車隊的充電站基礎設施。

據去年12月，州府發布的兩份報告有關應對氣候變化的政策與策略報告，麻州目標係 2030年中期排放限值比1990年水平低45％，麻州需在2030年時，讓現有550萬輛輕型汽車中的100萬輛改換為零排放汽車。

汽車 麻州 電動車

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