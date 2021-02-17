招生歧視訟案 哈佛校長望拜登政府支持

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)近日稱，如果「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions)告哈佛大學招生歧視亞裔 生訴訟進入最高法院，司法部 有希望會站在哈佛這邊。另外，美國亞裔教育聯盟收集簽名擬向法院提交支持SFFA的非當事人意見陳述。

司法部2月3日撤銷指控耶魯大學歧視白人和亞裔申請者的訴訟，白樂瑞稱此舉對哈佛的招生訴訟案是一個 「積極信號」。

他說，如果哈佛案件進入最高法院，希望司法部會支持哈佛在平權行動上的立場。

第一巡回上訴法院11月12日作出了維持哈佛大學種族意識招生政策合法性的裁決，SFFA提出上訴後，還不清楚最高法院是否會受理。

白樂瑞說，如果案件進入最高法院，司法部的支持會產生多大的影響「還有待觀察，」，但肯定不是負面影響。

拜登提名的民權司助理司法部長克拉克(Kristen M. Clarke)將監督司法部對歧視相關案件的立場，克拉克畢業於哈佛，是至少63名加入拜登政府的來自哈佛或其附屬機構者之一；白樂瑞表示期待與這些出自該校的知名人士合作。

亞裔教育聯盟擬提交法庭陳述

另外，美國亞裔教育聯盟發信呼籲所有美國亞裔組織和其他組織加入，聯合簽署非當事人意見陳述，讓大法官在聽證本案時聽到亞裔社區的聲音。

該聯盟對耶魯大學訴訟撤銷表達失望，稱「對於亞裔孩子來說，在美國最高法院贏得對哈佛大學在的起訴變得至關重要。最高法院有可能在所有大學招生中全面禁止使用種族因素。」

信中說，這份非當事人意見陳述預計包含，哈佛大學利用「個人評分」來維持事實上的種族配額，是對所有亞裔的侮辱和貶損；哈佛使用卑鄙的種族岐見作為歧視亞裔孩子的理由，與美國當權者在歷史上很長一段時間歧視亞裔的方法驚人相似；哈佛的歧視給亞裔孩子在不同層面都造成嚴重傷害；上訴法院在判決時未能依照法律所要求的懷疑和不袒護態度對哈佛招生計畫進行嚴格審查；最高法院應予補救，並重新審查大學錄取過程中種族因素的使用。