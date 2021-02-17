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東北大學促學生今春返校 教師不滿

記者劉晨懿之／波士頓報導
東北大學發視頻展現面授課堂的情況。(截圖自東北大學YouTube視頻)
東北大學發視頻展現面授課堂的情況。(截圖自東北大學YouTube視頻)

新冠疫情改變了高等教育，迫使許多大學過渡到遠程課堂近一年後，波士頓東北大學在社交媒體發出「珍惜時刻」和「不要錯過重要時刻」為主題的多個視頻，敦促學生今春重返學校上課。

據波士頓環球報，最近幾周，東北大學除了發視頻，還指示教授，如果有機會的話，將面授課堂列入教學大綱；但此舉激怒部分師生，他們表示，該校將繁榮校園的形象置於公共健康之上。

影片來源：東北大學YouTube頻道

上學期兼採面授和遠程教學的英語教授柯德爾(Ryan Cordell)說，新冠病毒仍是致命威脅時，鼓勵更多學生上課並不明智。如果學生覺得遠程上課更安全，教授不會向學生施壓。

他說，自己並不知道很多課程面授上課是否是最好的選擇，但很多學校都希望創造面授課堂的形象效果。

東北大學表示，該校已經花費數百萬元用於頻繁的新冠測試和確保建築物安全，校園內傳播率很低；返校上課可讓學生與同伴交流，在學習經歷中獲得更多好處。

校長亨德森(Ken Henderson)說，東北大學並沒有試圖向教授施加壓力，鼓勵學生回來，但上學期後期出勤率下滑後，許多教師已經向管理人員詢問如何增加課堂出勤率的建議。

他說，如果人們把它理解為推銷，那不是校方的意圖。提供面對面的互動是校方作為住宿校園承諾的一部分。大學還將有面授教室樓中的辦公室改造成學習空間，讓學生不用在遠程和面授課程間隙往返於宿舍和教室。

波士頓大學官員也指出，在秋季下半學期，該校也有面授課堂學生出勤率下降的現象。

因為疫情，即使面授課堂，也與學生期待的大學體驗有著天壤之別。教授經常忙碌在課堂和網絡上的教學與討論，試圖融合教學模式有時會造成超現實情況，學生在宿舍內上教授在家裡講授的在線課程，但他們的面孔和對話卻投射到空蕩蕩的教室的電腦屏幕上。而大學面臨著提供面授課堂的壓力，以證明學校收取的價格是合理的。

東北大學 波士頓 疫情

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