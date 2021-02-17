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加快疫苗分發 麻州工會建議 救護人員到校為教職員注射

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州數個大型工會敦促州府試行一項新的學校教職員工疫苗計畫，讓救護人員(first responders)到校協助注射，還建議從10個低收入社區學校開始試行。

工會致公衛署的信中指出，不是要求讓教育工作者「插隊」，而是利用急救人員和消防員為學校員工注射疫苗，以加快疫苗分發，讓更多學生更快回校上課。

來自麻州教師協會、麻州教師聯合會和麻州職業消防員工會的代表要求州府在輪到教師接種時，從目前庫存疫苗中留出劑量，在10到20個高需求學區試行此建議。

在麻州規畫中，麻州教育工作者排在年滿65歲和有兩個或更多合併症者之後接種疫苗。

這些工會表示，全國超過一半的州已經開始為學校工作人員接種，麻州「落後於其他州 」；但他們承認將教育工作者放在第二階段是合理的。

工會表示，隨著疫苗數量增多，該計畫將擴大規模對全州學校員工進行注射。建議從少數裔感染率高的低收入社區開始。

這些工會還希望高等教育工作者從最後階段提前到第二階段可接種疫苗。據工會數據，全國有32個州將高等教育員工與學校員工一起列入同一階段。

信中說，就在幾天前，安城麻州大學(UMass Amherst)宣布新限制措施，以應對校園感染的爆炸性增長；而這個例子驗證了此建議的緊迫性。

麻州 疫苗 教育

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