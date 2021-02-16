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貝爾蒙特華協雲端春晚 放送新年禮袋

記者唐嘉麗／波士頓報導
小朋友在雲端春晚會中向大家拜年。(主辦方提供)
小朋友在雲端春晚會中向大家拜年。(主辦方提供)

貝爾蒙特華人協會(BCAA)農曆大年初一晚舉辦雲端春晚會，在YouTube和貝鎮社區有線電視台BMC上直播；兩小時視頻編輯成的節目豐富多彩，展現過節歡樂和華人居民多彩多姿的生活面貌；200多貝鎮家庭還獲得BCAA準備和發贈送的新年禮袋。

影片來源：記者唐嘉麗輯製，照片由主辦方提供

參與活動組織的張艷芳說，過去幾年，BCAA每年都舉辦春節聯歡晚會和廟會。由於疫情，今年不得不將晚會搬到「雲」上；風雪和疫情阻擋不了貝鎮華人熱愛生活的熱情和積極響應，許多中國家庭，上至8旬老人，下至牙牙學語的幼兒，以及跑步俱樂部、媽媽舞蹈隊和園藝微信群等不同團體提交在家錄製的舞蹈和音樂表演，來自不同地區的華人介紹中國各省過年民俗和美食等視頻參加此次活動。為使節目更加有趣，演播期間還穿插百科知識小測驗，並向獲獎者提供獎品。

「開車領取新年禮袋」活動因風雪推遲一周，在13日舉行；BCAA 組織者在Beech St. Center 外搭起新年味十足的服務台，義工們向事先登記的貝鎮家庭提供裝有春聯、燈籠、福字和其他小年貨的禮品袋。

多位麻州議員和地方官員也錄製視頻，祝願新春快樂，讚揚貝鎮華人和BCAA在社區文化、民俗和經濟上的貢獻；多人提到去疫情初期，BCAA向貝鎮一線人員、學校和周圍醫院捐贈逾9萬只口罩、防護服等個人防護用品的巨大貢獻。這些議員官員有：麻州眾議員Dave Rogers、麻州參議員 Will Brownsberger，貝鎮行政委員會(Select board)主席 Roy Epstein、副主席Thomas Caputo、和員 Adam Dash，以及貝鎮學監John Phelan。

貝爾蒙特華人協會義工為事先登記的家庭發贈新年禮袋。(主辦方提供)
貝爾蒙特華人協會義工為事先登記的家庭發贈新年禮袋。(主辦方提供)

華人 麻州 疫情

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