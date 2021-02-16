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麻州新疫苗網站 方便找到附近注射點

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州推出新的疫苗注射站點信息搜尋網站。(截圖自麻州新疫苗網站)
麻州推出新的疫苗注射站點信息搜尋網站。(截圖自麻州新疫苗網站)

麻州近日推出全新網站Vaxfinder.mass.gov，讓民眾更容易快速找到住所附近可前往的新冠疫苗注射地點。

該網站使用簡單界面，使用者輸入所在位置，找到附近新冠疫苗注射點信息及開放預約的時間。早前版本網站需要使用者前往各疫苗接種提供者網站，進行冗長搜索，每個人填寫新表格，才知道是否有疫苗預約空位。

波士頓環球報，新工具與其他州提供的簡易註冊程序相比還是有很大差距。例如，在麻州網站，居民仍然必須到各疫苗接種提供者網站，才能註冊和預約，而不是通過一個中央調度工具進行註冊。

新的麻州網站仍在改進中，當前只能顯示大型疫苗注射點和地方公衛部門網站所負責的可用預約信息。

州府官員說，正努力從如藥房等其他網站納入預約數據，但暫沒有簡單的方法來自動更新從無數其他地點獲取的信息。

官員說，Vaxfinder工具還提供用戶確定他們目前是否有資格接種疫苗的信息，通過點擊頁面頂部的選擇語言圖標可獲得翻譯服務。

該網站提供每個疫苗接種地點的更多詳細信息，包括出入和停車說明、無障礙設施、提供的疫苗類型以及公共交通選擇等。

麻州本周還推出211呼叫熱線，用於疫苗預約，特別是針對在網上預約有困難的75歲及以上的居民。但211呼叫中心只在周一至周五上午8時半至下午5時之間開通。

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