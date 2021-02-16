民調：麻州遠程學習選擇存在重大種族、社會經濟差異

MassINC發布的最新民調 發現，新冠疫情 期間，麻州遠程學習選擇存在重大的種族和社會經濟差異。80%年收入低於7.5萬元的拉丁裔受訪家長稱，子女完全遠程學習；僅有36%家庭收入超過7.5萬元的白人父母有至少一個孩子完全遠程上課。

民調顯示，73%家庭收入低於7.5萬元的非裔受訪家長表示孩子完全遠程；而這一收入群體的白人父母中，49%的人表示孩子是完全遠程學習。

家長村(Parent Villages)組織區域主任Tiffany Rufino說，非裔和拉丁裔家庭非常清楚教育 選擇的利害關係，教育領導者必須與學生和家庭密切合作，了解他們當前需要，並提供資源和支持。

民意調查發現，受訪者家庭選擇全遠程，或面授與遠程結合者比例相差無幾，都占46%，只有11%的家長表示至少有一個孩子完全面授上課。

民調發現，天主教、私立學校和高收入家長最有可能讓孩子親自到學校上學；這些家長中的很多人在疫期為子女能面授學習做出一些改變。13%受訪家長表示，因為疫情，他們改變了孩子的入學地點。

波士頓、春田市和秋河(Fall River)天主教學校都因為提供面授學習而學生數量增加了。波士頓天主教學校目前有4291名新學生，春田市為700多名。

州長貝克一直推動面授教學，認為與公衛和兒科專家一起制定的結構、規則和指導原則，應該能讓學童到學校上課。他說，學生在家和朋友們打鬧，不戴口罩，不在課餘時間保持社交距離，同樣存感染風險。相反，他們可以在學校戴口罩，每天花六七個小時有節奏和安排地在正式環境中學習。

半數以上受訪家長認為，學校已經盡力了，但仍有部分家長擔心孩子會落後。民調指出，收入較高和白人家長對疫情對孩子的影響 「最悲觀」。最大的擔憂是疫情衝擊孩子結交朋友或維持友誼的機會。