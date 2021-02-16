外界報告揭露哈佛管理層對教授數十年性騷擾不作為

1983年哈佛大學 發現政治學教授多明戈斯(Jorge Dominguez)對一名同事嚴重性騷 擾，但在30年內，即使有女性三次舉報多明戈斯的不當行為，學校不僅沒有對他採取任何行動，還給予晉升。哈佛近日發布的一份外部報告指出，該校文化中存在重大問題及性騷擾舉報程序中存缺陷。

根據2019年展開調查而得出的26頁報告，哈佛「對性騷擾持寬容態度文化的特點是，成員感到報告性騷擾經歷風險太大，他們的投訴不會被認真對待，而且不會對他們的投訴對象採取任何糾正行動。

報告指出，很明顯，哈佛政府學院乃至整個大學在某種程度上都有這樣的放任文化。如果不改變，就不可能有真正的進步。

由麻省理工學院前校長霍克菲爾德(Susan Hockfield)領導的外部委員會為哈佛提出近十項改革建議，包括當教師因性騷擾而受到處罰時提高透明度、集中管理人事紀錄、加強晉升審查程序、改善教師性別平衡、監控過去有違規行為的員工等。

據波士頓環球報，多明戈斯曾任哈佛副教務長，2018年在「#MeToo」運動高潮時從哈佛辭職，不久後，高等教育紀事報(Chronicle of Higher Education)詳細報導幾十年來近20名女性對他的性騷擾指控。大學撤除他的榮譽地位，並禁止他進入校園。

長期以來，哈佛大學給予其終身職教授、系部和各學院很大的自主權，這意味著低層教職員工常常感到受上級擺布，無法發聲。

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)說，該校近年來改進了性騷擾舉報程序，正努力在網站上提供更廣泛的投訴信息，並披露更多案件調查結果數據。

哈佛在2019年對如何處理多明戈斯案件進行內部審查。那次審查發現，多明格斯的行為是一個公開的秘密，政府學院學生曾警告同學穿上厚重的衣服，並避免在太晚時間與教授見面。

報導稱，提拔多明戈斯的院長、教務長和校長們都知道1983年的性騷擾案，認為他已改過自新。這些校領導說，他們並不知道後來的投訴，包括1989年多明戈斯的人事檔案中的一個投訴。

哈佛目前還有幾項針對教師性騷擾的公開調查。去年夏天，哈佛學生報報導對前人類學教授Theodore C. Bestor和John L. Comaroff的性騷擾指控後，哈佛讓他們休帶薪行政假。另一位人類學教授Gary Urton去年在其騷擾行為調查之前被放行政假後退休 。