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咖啡罐標示灌水？ 消費者集體提告

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州頗受歡迎的連鎖超市Market Basket 被控告咖啡產品標籤不實。(取自谷歌地圖)
麻州頗受歡迎的連鎖超市Market Basket 被控告咖啡產品標籤不實。(取自谷歌地圖)

總部設在麻州Tewksbury鎮的連鎖超市 Market Basket 近日被消費者在聯邦法院提出集體訴訟，指控該店以不實的咖啡廣告欺騙買家。

訴訟稱，MB自家廠牌的咖啡罐稱能製作70杯以上的咖啡，但根據瓶裝上的沖泡說明計算，一個包裝的咖啡罐實際上所含咖啡量不到40杯；這意味消費者在不實的產品廣告、行銷和標籤中被騙，只獲得品牌宣傳的51%產品量。

MB品牌的拼配咖啡(house blend)和無咖啡因混合咖啡(house decaf blend)的瓶裝上都稱它們能分別沖製79杯和76杯咖啡，並建議在每六盎司水中倒入一湯匙磨碎的咖啡；但請第三方實驗室做測試，發現這兩個咖啡罐只能分別製作39份和37份咖啡。

波士頓環球報報導，麻州韋矛茲居民科恩(David Cohen)是此集體訴訟的首席原告，此案委託波士頓律師隆戈(John T. Longo)代理訴訟。

科恩說，自己和其他顧客因為虛假廣告支付過高價格購買MB牌咖啡，有權獲得賠償。Market Basket公司發聲明說，訴訟中提及的產品標籤已不在店中，訴訟沒有任何根據。

咖啡 麻州 波士頓

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