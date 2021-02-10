哈佛研究：孕婦轉移新冠病毒給胎兒機會低

哈佛大學 醫學院研究團隊近日在兩項研究顯示，在妊娠第三期感染新冠病毒的孕婦不太可能將病毒或保護性抗體傳遞給新生兒。

據哈佛學生校報，哈佛醫學院團隊研究受感染的母親可能將病毒傳給新生兒的兩種方式，包括病毒直接從母親傳到出生前或出生後新生兒，以及病毒進入胎盤通道的感染。

研究指出，雖有記載直接傳播的發生，但這種傳播非常罕見；64名參加研究的感染新冠病毒母親中，沒有一人將病毒傳給新生兒。

研究團隊還發現，在感染新冠病毒的孕婦血液中沒有檢測 到該病毒。

另一項研究發現，與新冠肺炎類似的兩種常見且傳染性高的疾病-流感和百日咳(whooping cough)不同，新冠病毒的特異性保護性抗體並沒有從母親轉移到新生兒身上。

參與研究的哈佛助理教授艾德羅(Andrea G. Edlow)說，如女性在懷孕期間感染新冠病毒，其新生兒的神經發育可能會受到「微弱的影響」，如多動或學習困難，其他病毒感染也是如此。

她認為此次團隊發現對新冠疫苗 開發和研究很重要，如母體免疫時是否能有效轉移，以及孕婦接種疫苗時機等。她說，這些研究結果並不意味著孕婦比同齡未懷孕女性更易重症或死亡，也不意味著不應該接種疫苗。