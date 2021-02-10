麻州州務卿提案 郵寄選票永久化

麻州州務卿提案讓郵寄投票永久化和正規化。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 州務卿蓋文9日表示，將向州議會提交讓麻州永久性實施廣泛郵寄投票 和當天選民登記的法案。

蓋文辦公室發聲明說，該提案因2020年選舉期間創紀錄的投票率而提出，將讓註冊選民 在任何初選或大選中可申請郵寄投票。由於新冠疫情，2020年的州初選和11月的大選都允許這一程序。

但蓋文辦公室表示，目前的州法通常將大多數選舉中的郵寄投票限制為缺席投票，需要選民提交具體的申請理由。

此外，新提案還將允許當天登記；現行州級法律要求居民在選舉前至少20天登記才能投票。

蓋文在聲明中說，去年看到郵寄投票非常受歡迎，也聽到選民明確表示，希望未來所有選舉中繼續提供這種選擇的聲音。

他說，技術進步使人們更容易接受更廣泛的郵寄投票和當天登記系統。只要有適當的技術保障措施，就能以方便和安全的方式實施當天選民登記。

蓋文辦公室稱，該法案包括全州初選和選舉中保障周末投票，大選的提前投票期為14天，初選為7天。聲明說，該法案還將允許地方選舉提供提前投票，這是目前常規市級選舉所不允許的。

根據聲明，蓋文提案將2020年啟動的幾個臨時條款永久化，以便在雇用和分配投票工作人員和選票處理方面具有靈活性，方便市級政府確定哪些條款2020年後仍有效，同時確保安全有效計票。

麻州在11月3日的大選中出現歷史性投票率，76%註冊選民、即480萬名註冊選民參與投票，近42%的投票者選擇郵寄選票，超過23%選擇提前投票。