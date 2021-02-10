麻州州務卿提案 郵寄選票永久化
麻州州務卿蓋文9日表示，將向州議會提交讓麻州永久性實施廣泛郵寄投票和當天選民登記的法案。
蓋文辦公室發聲明說，該提案因2020年選舉期間創紀錄的投票率而提出，將讓註冊選民在任何初選或大選中可申請郵寄投票。由於新冠疫情，2020年的州初選和11月的大選都允許這一程序。
但蓋文辦公室表示，目前的州法通常將大多數選舉中的郵寄投票限制為缺席投票，需要選民提交具體的申請理由。
此外，新提案還將允許當天登記；現行州級法律要求居民在選舉前至少20天登記才能投票。
蓋文在聲明中說，去年看到郵寄投票非常受歡迎，也聽到選民明確表示，希望未來所有選舉中繼續提供這種選擇的聲音。
他說，技術進步使人們更容易接受更廣泛的郵寄投票和當天登記系統。只要有適當的技術保障措施，就能以方便和安全的方式實施當天選民登記。
蓋文辦公室稱，該法案包括全州初選和選舉中保障周末投票，大選的提前投票期為14天，初選為7天。聲明說，該法案還將允許地方選舉提供提前投票，這是目前常規市級選舉所不允許的。
根據聲明，蓋文提案將2020年啟動的幾個臨時條款永久化，以便在雇用和分配投票工作人員和選票處理方面具有靈活性，方便市級政府確定哪些條款2020年後仍有效，同時確保安全有效計票。
麻州在11月3日的大選中出現歷史性投票率，76%註冊選民、即480萬名註冊選民參與投票，近42%的投票者選擇郵寄選票，超過23%選擇提前投票。
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