麻州伍斯特少數族裔 告學校委員會違憲

多名非裔 和拉丁裔選民和種族正義組織8日在地方法院控告麻州 第二大城市伍斯特(Worcester)學校委員會成員的選舉制度違反聯邦投票權法和美國憲法；訴訟稱，不分區選舉制度稀釋了少數裔社區的選票，剝奪他們選擇參選人的平等機會。

訴訟稱，雖然西裔和非裔學生占伍斯特公校 學生人口60%以上，但在7名校委員會成員中，沒有一名西裔或非裔成員。自2009年以來，只有一名少數裔候選人成功當選為學校委員會成員，她只做了一屆。

訴訟稱，白人占多數的選舉「已經完全消滅了少數裔選出他們所選代表的機會」；在2019年最近的市政選舉中，六名學校委員會選舉獲勝者是10個最白人選區的前六名得票者。少數裔候選人在10個最多樣化的選區贏得了支持，但無法在全市範圍內獲得足夠的選票。

訴訟還稱，學校委員會中缺乏代表性導致對非裔和西裔學生的需求得不到回應；西裔學生受到的紀律處分和嚴重處分是白人學生的兩倍，但社區成員對偏見的投訴卻沒有得到解決。

其中一個原告組織Worcester Interfaith執行董事Isabel Gonzalez-Webster稱，公校系統中存在嚴重的問題，當我們提出來時，他們拒絕承認系統中存在公平問題或差異，拒絕改變政策，拒絕與社區合作。

其他原告還包括全國有色人種促進會伍斯特分會(NAACP Worcester branch)和8名單獨署名的少數裔選民。

市長佩蒂(Joseph M. Petty)、市府書記和經理、市議會和學校委員會的所有成員以及選舉委員會委員都在訴訟中被點名。市府發言人承認該訴訟存在，但沒有提供具體細節。

該案由民權律師協會(Lawyers for Civil Rights)代理，該協會在2017年對Lowell市提起類似案件。該案迫使該市在今年市政選舉中調整了選舉制度，在市議會和學校委員會中都提供了區級代表。

伍斯特是麻州最後一個通過不分區多數選舉制選舉其學校委員會的大城市。伍斯特是一個白人占多數的城市，根據人口普查估計，56.6%的居民認為自己是白人和非西裔。但在過去的40年中，白人居民比例縮減了30%。