林肯街計畫 地面層公共區域擬擴大1倍

波士頓林肯街125號地段改建項目示意圖。(取自牛津物業社區會議資料)

牛津物業(Oxford Properties)更新波士頓 林肯街125號(125 Lincoln St.)改建規畫，擬擴大一倍地面層公共區域，提供更多居民休憩空間，加強行人安全和便利，連接華埠 和皮革區。

據項目規畫代表介紹，林肯街125號面向華埠牌樓與碧珠街轉角規畫了一個約6000平方呎的新必珠街廣場，與華埠連接更緊密；另一邊則計畫建約1萬平方呎的新林肯街廣場，延伸到Essex Crossing，縮短街道距離。林肯街和必珠街方向的街邊人行道也會拓寬。

新增的公共區域將注重安全、環保和符合社區需求，包括綠化帶、植物裝飾、兒童遊玩和耆老休憩區、符合華埠和皮革街文化的設置，以及對寵物友好等。

長三角狀的新林肯街廣場還計畫設噴水池和遊玩設施、綠道、屏幕牆和公共自行車租賃站。

由於華埠其他公園當前存遊民和毒品 交易等安全隱患，代表稱，與華埠部分公園空間獨立或在已廢棄的地段或建築旁不同，規畫中的公園將設在使用中的建築旁邊，地面層還有商鋪或餐廳，人員流動大活動多，同時空間開放，還考慮設監控攝像頭及與波士頓警局合作。

該項目公共空間的維護和設計將與綠道公園合作。地面層的設計、建造和使用過程，物業公司計畫隨時與華埠和皮革區組織交流，保障社區參與。

代表稱，地面層社區目標是支持本地小企業主，特別是女性或少數裔經營者，關注社區規模的零售店，加強店鋪和公共區域綜合使用。

代表還承諾該地段地面層的店鋪不會開大麻店。

波士頓林肯街125號項目的公共意見收集在3月5日截止，近期還計畫召開數個社區會議。