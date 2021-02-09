開學1周398確診 安城麻大封鎖校園 學生須自我隔離2周

安城麻大校園疫情告急，下令全體學生自我隔離。(記者唐嘉麗／攝影)

安赫斯特麻大學(UMass Amherst)春季開學不到一周，在三天檢測 中發現確診人數過多，7日發出封鎖校園、全體學生在家隔離至少兩周的嚴格要求。

據7日下午2時生效的該校新規定，無論住在學校宿舍或在校外租屋，所有學生都必須自我隔離；除了每周兩次檢測、買食物或看病，其他時間不能外出，否則將受到趕出宿舍、停學等紀律處分。

該校校長蘇貝沃米( Kumble R. Subbaswamy)在7日的信中說，許多人可能覺得這些措施太嚴厲，但面對校園社區遇到的嚴峻情況，校方別無選擇；現在積極行動，才能遏制病例激增勢頭，更快恢復實體課堂和有組織的學生活動等正常運作。強調師生員工健康和福祉至關重要，他提醒學生，每個人的行為都對社區其他人產生深遠影響，也都對自己和他人安全負有集體責任。

安城麻大的春季學期課程上周一開始；上周二至周四的三天校園檢測結果共發現298個陽性病例，現有398確診病例。校方立刻取消體育比賽活動，上周五升高校園疫情 警報級別；校方說，「高風險」狀態至少要持續14天，到2月21日，只有在公衛狀況顯著改善下，風險級別才會改變。

據該校，春季學期約有5400名、即39％的學生住在校宿舍中，比去年秋天的1100人多；估計上學期和今年春季在學校附近租屋的學生有7000至8000人，多數學生都上網課。