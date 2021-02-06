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降雪55.4吋！全美「多雪城市」排行榜 麻州伍斯特第一

記者唐嘉麗／波士頓報導
本周風暴為麻州大多數地區帶來18吋厚雪，也使伍斯特市躍登全美「降雪最多城市」榜首。(記者唐嘉麗／攝影)
本周風暴為麻州大多數地區帶來18吋厚雪，也使伍斯特市躍登全美「降雪最多城市」榜首。(記者唐嘉麗／攝影)

根據goldensnowglobe.com的「全美多雪城市」排行，麻州伍斯特市(Worcester) 本周名列第一；據截至4日的統計，伍斯特今年降雪量55.4吋列居榜首；排名二、三的分別是降雪49.5吋的賓州Erie市，和47.6吋的紐約州雪城(Syracuse)。

該網站以滾動式方式不斷監測和更新美國人口超過10萬人的城市的冬季降雪量，並做前25名排名。在主頁上，還列出上一季的降雪排名以為對照。

伍斯特市是新英格蘭和麻州第二大城，雖然不常下雪，但幾場強烈風暴的降雪量很高，冬季降雪量經常在前十名，上季在該網站排名第五；本周一的東北風暴又添14吋新雪，在麻州雖不是最多，但加上之前累積的雪量，被推上排行榜首。

根據Golden Snow Globe的資料，每年冬季此時，伍斯特的降雪量平均在35英吋上下；今年冬天2月初已逾55吋。

本周擠上全美25個降雪最多城市的新英格蘭城市，除了伍斯特外，還有排名12的新罕布夏州曼卻斯特(Manchester，35.3吋)、排名13的麻州羅爾市(Lowell，35吋)、排名18的康州哈特福(Hartford，32.4吋 )、及排名25的康州橋港市(Bridgeport，28.9吋)。

該排行第四至十名城市還有：紐約水牛城、賓州匹茲堡、愛荷華州Des Moines、賓州Allentown、紐約Rochester、阿拉斯加州安克拉治、明尼蘇達州的明尼亞帕勒斯。

降雪 麻州 紐約州

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