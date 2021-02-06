Tripadvisor提供總部 變「疫苗注射中心」幫助社區

貓途鷹公司把麻州Needam鎮總部借給醫院當疫苗注射中心。(取自谷歌地圖)

旅遊網站運營商貓途鷹(Tripadvisor) 本周宣布，與Newton-Wellesley醫院合作，將其暫時空置的總部辦公室用作疫苗 接種中心，每周7天開放，每天的起始容量為630名接種者。

據波士頓 環球報，Tripadvisor總部位於俯瞰95號公路的Needham鎮；該站點疫苗接種3日啟用，僅限於在醫療集團Mass General Brigham系統內家庭醫生的患者，或在過去兩年內看過Mass General Brigham的患者。該站點要求提前預約，Mass General Brigham表示正在主動聯繫患者，為符合資格者安排接種。

Newton-Wellesley醫院在過去幾周為員工接種疫苗，但未對患者開放；院方對有充足免費停車位的Tripadvisor提供大型場所表示讚賞。

免費提供場地至少到6月底；接種者在樓下會議室注射，至附近休息區等待，確保沒有明顯副作用。自去年3月650名員工離開辦公樓遠程工作後，這座六層樓、28萬平方呎的Tripadvisor總部大樓一直空置。

約兩周前，Tripadvisor全球採購副總裁克恩(David Kern)提出利用總部的想法。打多方聯絡後，Newton-Wellesley醫院確認有興趣。醫院和公司法律和保險 團隊開始工作。幾位Tripadvisor的高層管理人員包括首席執行官考福爾(Steve Kaufer)、總法律顧問Seth Kalvert、首席財務官Ernst Teunissen和首席人事官Beth Grous都參與其中。

在一份聲明中，考福爾鼓勵其他私營部門領導人考慮如何利用他們的資源來加快疫苗接種過程。

Tripadvisor的業務和所有旅遊相關的公司一樣，因為與大流行病相關的關閉和限制而受到重大打擊。公司官員表示，此舉是為了幫助社區，與公司財務前景無關。不過，考福爾曾表示，公平分配新冠疫苗對全球旅遊業復甦至關重要。

Mass General Brigham發言人說，Tripadvisor辦公室成為該醫院系統目前約10個疫苗接種點之一。該集團其他主要接種點都在醫院內，但計畫本月在Chelsea、Revere、Jamaica Plain和Somerville增設注射點。