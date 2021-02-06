麻州「疫苗呼叫中心」本周上路 75歲以上長者可預約

麻州本周開放年滿75歲長者注射疫苗，除開放官網也推出呼叫中心提供預約服務。圖為麻州官員在波士頓路易斯體育館接種點開放前巡視場地。 (美聯社)

麻州 州長貝克5日宣布開設疫苗 呼叫中心，幫助年滿75歲的老年人預約接種時間；麻州還將啟動電視和社交媒體宣導運動，在重災人群中提高疫苗安全意識。

貝克說，呼叫中心本周就會上路，民眾可在周一至周五上午8時30分至下午5時，撥打211按選項安排施打疫苗的時間；這項電話服務對上麻州疫苗預約官網(mass.gov/covidvaccine)有困難者提供的補充協助。將有500多名電話線上工作者，為無法使用網路的75歲及以上長者提供實時電話協助。呼叫中心人員能說英語和西班牙語，並提供約100種其他語言的翻譯服務。

麻州新推出的電視廣告和多語言社交媒體宣導活動，旨在宣傳疫苗的安全性，鼓勵受災最嚴重的社區民眾在時機成熟時接種疫苗。

將在本周日於地區電視台推出的宣導廣告有各族裔和地區的醫生現身說法，宣導疫苗接種的安全和重要性。貝克說，廣告會在超級盃大賽前播出，相信能有效和廣泛傳達信息，下周宣導活動還將在其他平台展開，擴大影響範圍。動畫視頻將以10種不同的語言在電視和社交媒體平台上播放，其中包括中文。

他說，宣導運動是確保麻州疫苗公平分配的重要工作。麻州之前在受創最重的少數族裔社區做民調 ，試圖了解對接種疫苗仍存猶豫者的障礙和突破之道。展開宣導希望接觸不信任醫療系統，對疫苗有疑慮的民眾，用可信賴的聲音說明解釋。

州長還說，若強生公司只需打一劑、貯存較簡易的疫苗獲得聯邦批淮，可望簡化民眾注射過程、加速接種速度。