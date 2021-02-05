愛國者隊專機 送76名醫護免費看超級盃

新英格蘭愛國者隊專機將送76名本地醫護前往佛羅里達免費觀看超級盃。（本報資料圖/麻州州長辦公室提供）

新英格蘭 愛國者隊雖然今年未能挺進「超級盃」(Super Bowl)，但球隊專機仍將前往佛羅里達。76名來自新英格蘭六州、已注射新冠疫苗 的醫護人員將乘坐「AirKraft」專機作為榮譽嘉賓免費觀看超級盃比賽。

為表彰對新冠疫情 的貢獻，來自全國各地約7萬5000名醫護將作為NFL榮譽嘉賓出席周日的超級盃比賽。

愛國者隊在聲明中說，此行在表彰和感謝新英格蘭無數醫護超級英雄的代表群體，並慶祝和宣傳接種疫苗的信息。

據WCVB，愛國者隊老闆卡夫(Robert Kraft)通過Zoom告知醫護這一驚喜消息；其中一位代表、來自波士頓華埠塔夫茨醫學中心應急管理主任鄧肯(Nick Duncan)說，接到電話「心臟停止了一下」，還以為是惡作劇。

艾默生醫院(Emerson Hospital)護士卡西拉諾(Jenn Castellano)說，期待看到早前曾效力於愛國者隊的Tom Brady和Rob Gronkowski；雖然他們已不為愛國者隊打球，仍很興奮將在賽場見到他們。

愛國者隊在2017年購入兩架波音767成為NFL第一支擁有專機的球隊；此次接送醫護人員去超級盃的愛國者隊專機去年4月曾前往中國為麻州醫護人員載回當時急需的個人防護用品，包括約120萬個N95口罩。

艾默生醫院護士泰利爾(Jessica Tellier)說，很自豪稱愛國者隊為我們的球隊。她回憶疫情初期個人防護用品極度短缺時，愛國者隊老闆說，「我們將派一架飛機，把這些口罩帶回來。」再到此次超級盃，泰利爾說，「這幾乎是一個完整的循環。」

卡夫在聲明中說，去年4月，球隊飛機帶著口罩從中國返回時，從來沒有想到這場疫情會造成怎樣的破壞，也沒有想到會有這樣的英雄故事和成就，特別是前線醫護人員的奉獻精神和安全有效疫苗的創造。10個月後，很榮幸讓這些當之無愧休息一天的醫護人員有機會享受超級盃，而這一現實只因疫苗得以實現。希望這樣做也鼓勵其他人在可能的情況下接受疫苗。

除了超級盃門票，參與醫護還將獲得警方護送從吉列體育場前往波士頓機場，外加一張NFL TikTok Tailgate音樂會門票，兩晚酒店住宿，愛國者隊禮品袋，以及100元禮品卡等。